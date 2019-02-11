Yeşim Salkım’dan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı videosu

Geride bıraktığımız yılın son günlerinde sonuçlanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evliliği hakkında yorumda bulunan ve Acun Ilıcalı’ya sitemkar söylemlerde bulunan şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, bu açıklamaları sonrasında kendisine yapılan yorumlara ve gösterilen tepkilere yine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Yeşim Salkım, geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı’dan boşanan Şeyma Subaşı’nın “Hırs gelir göz kararır, hırs gider yüz kızarır” paylaşımına “Kız cahildi gençti kandı, adama ne demeli” diyerek Ilıcalı’ya sitem etmişti.

YEŞİM SALKIM ACUN HAKKINDA ŞUNLARI SÖYLEMİŞTİ:

“Eee erkek için elde edilince sadece bir malsın burada ikisini de anlatan güzel bir ironi var. Yanlış olan hadi kız cahildi gençti kandı bazı şeylere peki adama ne demeli? Kızı yaşında maşallah ha Ali Ağaoğlu ha Acun. Ben fark göremiyorum canım aynı hamur aynı fıtrat kimse kusura bakmasın. Çalışkan ve şanslı olmak başka karakterli olmak başka. Adamın evli doğru dürüst bir çift arkadaşı yok. Yaş 50, etrafı 20 garip… Sabahtan akşama kadar oyun konsolu oynuyor ve yanlış olduğunu bile bile herkes susuyor. Ben bir evlilik yaptım hem de normal şartlarda yerlerde süründüm hem kadın hem anne olarak. Bunlara hiçbir şey olmuyor sahi bu kim koruyor? Bir bu bir de öbürü işte ne kadar kirli o kadar iyi.”

SALKIM’DAN VİDEOLU AÇIKLAMA

Yeşim Salkım, Acun Ilıcalı hakkında yaptığı bu paylaşımın ardından kendisine gelen tepkilere ve eleştirilere yine sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile yanıt verdi.

Kendisinin de yaşça küçük bir erkekle evlilik yaptığını söyleyen Salkım ilginç saptamalarda bulundu:

