MAGAZİN

Yeşim Salkım'dan 'Demet Şener' yorumlarına sert cevap

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.04.2018 11:44 | Son Güncelleme

Yeşim Salkım geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı Instagram'dan Demet Şener ile birlikte kutladığı doğum gününden bir kareyi paylaştı.  

Yeşim Salkım'dan 'Demet Şener' yorumlarına sert cevap

İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener ile Yeşim Salkım geçtiğimiz gün bir restorantta doğum günlerini kutladılar. Yeşim Salkım bu özel gününün fotoğrafını "İki koç kadını dürüst dost sonuna kadar giden korkusuz sabırlı zamanı gelince konuşan biz 11/12 Nisan'ı birleştirdik kutladık" notuyla paylaştı. Takipçileri de hemen olumsuz yorumlarda bulunmayı geciktirmedi.

"MAGAZİN DELİSİ OLMUŞSUNUZ"

Bir takipçi fotoğrafın altına, "Milletin evleneceği adamı elinden almak mı dürüstülük?" diye yazınca Yeşim Salkım'ın cevabı gecikmedi, "Gerçekler öyle değil hepiniz magazin delisi olmuşsunuz büyük yalan" cevabını verdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeşim Salkım Demet Şener

En Çok Okunan Haberler

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'in dansı sosyal medyada olay oldu!

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'in dansı sosyal medyada olay oldu!

Beyazıt Öztürk'ten evlilik açıklaması

Beyazıt Öztürk'ten evlilik açıklaması

Okan Bayülgen: Yanıma gel sevgilim

Okan Bayülgen: Yanıma gel sevgilim

Ebru Polat yaz sezonunu İstanbul Boğazı'nda açtı

Ebru Polat yaz sezonunu İstanbul Boğazı'nda açtı

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin de ayrıldı!

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin de ayrıldı!

Youtube'un en çok kazanan ünlüleri! Liste başı şaşırtmadı

Youtube'un en çok kazanan ünlüleri! Liste başı şaşırtmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.