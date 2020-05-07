MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşim Salkım’dan gündeme oturacak açıklamalar

Yeşim Salkım’dan gündeme oturacak açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 12:20 | Son Güncelleme

Jülide Ateş’in bu haftaki konuğu şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım oldu. Şarkıcı kendisine ayrılan 2 dakika sürede 40 soruyu yanıtladı ve gündem olacak açıklamalar yaptı... Salkım, Sezen Aksu'nun Özlem Tekin'in önünün kestiğinden, evlendiği gün hayatının kabusa döndüğünden ve Gülben Ergen'den bahsetti...

Yeşim Salkım’dan gündeme oturacak açıklamalar

Yeşim Salkın, Jülide Ateş’in programına konuk oldu ve herkesi şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Jülide Ateş, 40'ın ilerleyen dakikalarında Yeşim Salkım'a Sezen Aksu, Şebnem Ferah ve Özlem Tekin sorusunu da yöneltti. Salkım, gündeme oturacak yanıtlar verdi: “Benim birebir yaşadığım ve gördüğüm bir şey değil bu. Ama o dönem Hakan Uzan'la evliydim ve Kral Tv'de kimin şarkısı dönüyor, kimin şarkısı dönmüyor çok iyi biliyordum. Raks diye bir grup vardı, Raks'da da Şebnem gitar çalıyordu, Özlem Tekin çok popülerken, Şebnem Ferah çıktı. Bir anda Şebnem'in daha Raks'da gözde olduğu haberi geldi. Birileri vasıtasıyla geldi. Ben bunları bir gece yatıp, sabah kalkıp söylemiyorum. Ben yanımda konuşulan ve müzik dünyasını elinde tutan insanların söylemlerini duyarak söylüyorum. Özlem Tekin kadar başarılı bir kadının bir anda ortadan yok olmasını bence herkesin sorgulaması gerekiyor. Niçin Özlem Tekin yok da Şebnem Ferah var?”

Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen'i kızdıracak sözler!Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen'i kızdıracak sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi!

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi!

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

Türk lirasına saldırılar sürüyor

Türk lirasına saldırılar sürüyor

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

Köpeğinin öldüğü söylenmemişti! Ersin'den Survivor canlı yayınında duygulandıran sözler

Köpeğinin öldüğü söylenmemişti! Ersin'den Survivor canlı yayınında duygulandıran sözler

Ünlü çiftten müjdeli haber!

Ünlü çiftten müjdeli haber!

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Küçük Zeyno büyüdü! Köşe yazarı oldu

Küçük Zeyno büyüdü! Köşe yazarı oldu

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şener Şen'in kızı Bengü Şen adeta babasının kopyası...

Şener Şen'in kızı Bengü Şen adeta babasının kopyası...

Aylin Kontente ve Alper Kul’dan güldüren 'Hangimiz…' paylaşımı

Güldüren 'Hangimiz…' paylaşımı

Hande Soral: En az 2 çocuk

Hande Soral: En az 2 çocuk

Serel Yereli'nin öğrencilik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Öğrencilik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen'i kızdıracak sözler!

Kavga yeniden alevlendi! Olay açıklamalar

Cara Delevingne ve Ashley Benson ayrıldı

Nişanlanmışlardı! Büyük aşk bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.