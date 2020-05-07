Yeşim Salkım’dan gündeme oturacak açıklamalar

Yeşim Salkın, Jülide Ateş’in programına konuk oldu ve herkesi şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Jülide Ateş, 40'ın ilerleyen dakikalarında Yeşim Salkım'a Sezen Aksu, Şebnem Ferah ve Özlem Tekin sorusunu da yöneltti. Salkım, gündeme oturacak yanıtlar verdi: “Benim birebir yaşadığım ve gördüğüm bir şey değil bu. Ama o dönem Hakan Uzan'la evliydim ve Kral Tv'de kimin şarkısı dönüyor, kimin şarkısı dönmüyor çok iyi biliyordum. Raks diye bir grup vardı, Raks'da da Şebnem gitar çalıyordu, Özlem Tekin çok popülerken, Şebnem Ferah çıktı. Bir anda Şebnem'in daha Raks'da gözde olduğu haberi geldi. Birileri vasıtasıyla geldi. Ben bunları bir gece yatıp, sabah kalkıp söylemiyorum. Ben yanımda konuşulan ve müzik dünyasını elinde tutan insanların söylemlerini duyarak söylüyorum. Özlem Tekin kadar başarılı bir kadının bir anda ortadan yok olmasını bence herkesin sorgulaması gerekiyor. Niçin Özlem Tekin yok da Şebnem Ferah var?”