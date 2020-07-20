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Yeşim Salkım: Evet sarkmışım hatta selülitlerim var…

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 11:05 | Son Güncelleme

Şarkıcı Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımının altına bu karenin üzerinde herhangi bir Photoshop uygulaması olmadığını söyledi.

Yeşim Salkım: Evet sarkmışım hatta selülitlerim var…

Ünlü simlerin telefonları üzerinden paylaşımda bulunurken daha güzel görünmek adına filtre uyguladıkları artık bilinen bir gerçek. Ancak kimi zaman bu filtrelerin dozunu kaçıran isimler de olmuyor değil…

Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından paylaştığı selfie ile farkını ortaya koydu ve Photoshop uygulaması olmadan çektiği kareleri şu notla paylaştı:

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“O zaman ful şopsuz… Siz yazmadan söyleyeyim evet sarkmışım hatta selülitlerim var ve ben 2 kız çocuğu annesiyim beğenmediğiniz halimle onları emzirdim büyüttüm ve böyle çok mutluyum” notuyla paylaştı.

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