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Yeşim Salkım haber programı sunmaya başladı!

08.09.2021 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, TGRT Haber’de televizyon haberciliğine başladı. Salkım, TGRT Haber'de haftada 4 gün 'Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa' programıyla ekranda olacak.

Yeşim Salkım haber programı sunmaya başladı!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, 7 Eylül Salı günü ilk yayınıyla TGRT Haber’de seyirci karşısına çıktı.

Yeşim Salkım, TGRT Haber’le anlaşmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde babası Dursun Salkım'ı vefatıyla sarsılan ünlü oyuncu, televizyon ekranına 'halkın sesi olmak için' çıkacağını ifade etti.

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Salkım “Kadına, çocuğa, hayvana ve tüm canlılara kısaca şiddetin her türlüsüne ‘dur’ demek için geliyorum. Beni tanıyanlar bilir. Doğru bildiğim yolda sözümü hiç esirgemem. Haksızlık karşısında da asla susmam” diye konuştu.

Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa, salıdan cumaya saat 22.30’da TGRT Haber’de yayınlanacak.

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Yeşim Salkım
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