MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşim Salkım'ın acı günü! Teyzesi Nermin Uzman son yolculuğuna uğurlandı

Yeşim Salkım'ın acı günü! Teyzesi Nermin Uzman son yolculuğuna uğurlandı

08.04.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım’ın teyzesi Nermin Uzman, Üsküdar Şakirin Camii’nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşim Salkım'ın acı günü! Teyzesi Nermin Uzman son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında babası Dursun Salkım'ı korona virüs nedeniyle kaybeden 53 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım aylar sonra bir acı daha yaşadı. Yeşim Salkım'ın teyzesi Nermin Uzman tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AW590648_03

Nermin Uzman’ın cenaze namazı öğle namazına müteakip, Üsküdar Şakirin Camii’nde kılındı. Cenazeye; Yeşim Salkım, TGRT haber yayın editörü Yakup Sağlam, sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Uzman ailesi ve Salkım ailesi, aile dostları sevenleri katıldı. Taziyeleri Yeşim Salkım bizzat kabul etti.
AW590648_02

Kılınan cenaze namazının ardından Nermin Uzman, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanırken Yeşim Salkım’ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından cenaze Ihlamur Kuyu Mezarlığı’na defin edildi.

AW590648_04

DUA İSTEMİŞTİ!

Yeşim Salkım'ın 'meleğim' dediği teyzesi Nermin Uzman bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Nermin Uzman geçtiğimiz günlerde durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Yeşim Salkım, teyzesi için sevenlerinden dua istemiş ve ''Şekeri aldığı ilaçlardan dolayı çok yükselmiş. Sıvı takviyesi yapıyorlar. Yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı. Dualarınızı bekliyoruz. Sadece bilgilendirmek istiyorum beni seven, destekleyen takipçilerimi'' ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! Seyirci ne olduğunu anlamadı Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! Seyirci ne olduğunu anlamadı
Dekolteli pozunu paylaştı! "Soyun da rahatlasın şu millet"Dekolteli pozunu paylaştı! "Soyun da rahatlasın şu millet"
Bomba iddia! Hasan Can kesenin ağzını açtıBomba iddia! Hasan Can kesenin ağzını açtı
Anahtar Kelimeler:
Yeşim Salkım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tren istasyonunu vurdular: Ölü ve yaralılar var! Rusya'dan açıklama

Tren istasyonunu vurdular: Ölü ve yaralılar var! Rusya'dan açıklama

Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte alınabilecek yerler

Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte alınabilecek yerler

Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi

Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi

Süper Lig devi 500 milyon dolar karşılığında satılabilir!

Süper Lig devi 500 milyon dolar karşılığında satılabilir!

Beyoğlu’nda kadınlar marketi birbirine kattı

Beyoğlu’nda kadınlar marketi birbirine kattı

Burak Yılmaz'ın yeni takımı herkesi şaşkına uğrattı

Burak Yılmaz'ın yeni takımı herkesi şaşkına uğrattı

İlginizi Çekebilir

Pentagon belgeleri yazdı: Uzaylıyla cinsel ilişki...

Pentagon belgeleri yazdı: Uzaylıyla cinsel ilişki...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Tüm dünyada yayınlandı! Cinsel ilişkiye giren çift gündem oldu

Tüm dünyada yayınlandı! Cinsel ilişkiye giren çift gündem oldu

Yıllar öncesinde tüm insanlığı uyarmıştı! “Dünyanın sonu...”

Yıllar öncesinde tüm insanlığı uyarmıştı! “Dünyanın sonu...”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.