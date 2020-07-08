Yeşim Salkım’ın sert suçlamaları maske üreticilerini ayağa kaldırdı. Yeşim Salkım kimdir? Kaç yaşındadır?

Yeşim Salkım sosyal medya üzerinden yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Salkım’ın hedefinde bu sefer maske üreticileri vardı. Sanat camiasında sözünü esirgememesi ve dobra kişiliği ile tanınan Yeşim Salkım sert kayaya çarptı. Salkım’ın sözleri bir anda sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına yerleşti. Salkım’ın kullandığı ifadeler “Terbiyesiz Yeşim Salkım” başlığı altında kısa sürede Twitter’ın ilk sıralarına yerleşti.
Sosyal medya hesabından maskeli bir şekilde video paylaşan Yeşim Salkım, maske üreticilerine yaptığı çıkışla tepkileri üzerine topladı. Maske üreticilerinin rant peşinde olduğunu ifade eden Salkım “Siz birilerini gömmek istiyorsanız; bu pandemide her şeyi fırsata çeviren, işi bu olmadığı halde ‘sürekli yurtdışına kit üretiyoruz, yok efendim maske üretiyoruz’ diyerek bu işten rant elde edenlere bakın önce. O yüzden bitirmiyorsunuz bir şeyleri zaten. Çünkü rant fazla. Herkes rant peşinde. Yahu tanıdığım bütün insanlar maske üretiyor” dedi.
Sesinin tonunu ve sinirini iyice arttıran ünlü şarkıcı Salkım paylaşımın devamında “Salak mıyız biz? Yeter bizi salak yerine koyduğunuz artık. Bıktık artık sizden. Kral çıplak. Sahtekarsınız, kapitalizmin önde gidesiniz. Terbiyesizler!” ifadelerini kullandı.
Yeşim Salkım, 12 Nisan 1968 yılında İstanbul’da doğmuştur. Şarkıcılık ve oyunculuk yapan Yeşim Salkım, müzisyen Dursun Salkım’ın kızıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Sanat Müziği Bölümünden mezun olan Salkım ilk albümünü 31 Mart 1994 yılında çıkarttı. Sanatçı Son Sigara, Ben Yoldan Gönüllü Çıktım ve Hiç Keyfim Yok şarkılarıyla tanındı. 1996 yılında ilk kez kamera karşısına geçen Yeşim Salkım, Eşkıya filminde rol adı.
Yeşim Salkım ilk evliliğini 1989 yılında Mustafa İmre ile yaptı. 1990 yılında Yeşim Salkım’ın kızı Gizem dünyaya geldi. Bir dönem Uzan ailesinin gelini olan Yeşim Salkım ikinci evliliğinde Hakan Uzan ile 1998 yılında nikah masasına oturdu. Hakan Uzan ile kısa süreli bir evlilik yaşayan Yeşim Salkım 2003 yılında Arben İçli ile evlendi. 2 yıl süren evliliğinde aradığını bulamayan Yeşim Salkım dördüncü evliliğini İlker İnanoğlu ile yaptı. Yeşim Salkım ve İlker İnanoğlu’nun evlilikleri 2006 yılında başladı ve 1 yıl sürdü. Yeşim Salkım son kez 2009 yılında Hakan Eratik ile hayatını birleştirdi. 2015 yılında boşanan çiftin Meryem Ada adını verdikleri bir kız çocukları bulunuyor. Yeşim Salkım’ın kızı Meryem Ada 9 Nisan 2011 yılında dünyaya geldi.
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