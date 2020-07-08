Yeşim Salkım’ın sert suçlamaları maske üreticilerini ayağa kaldırdı. Yeşim Salkım kimdir? Kaç yaşındadır?

Yeşim Salkım sosyal medya üzerinden yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Salkım’ın hedefinde bu sefer maske üreticileri vardı. Sanat camiasında sözünü esirgememesi ve dobra kişiliği ile tanınan Yeşim Salkım sert kayaya çarptı. Salkım’ın sözleri bir anda sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına yerleşti. Salkım’ın kullandığı ifadeler “Terbiyesiz Yeşim Salkım” başlığı altında kısa sürede Twitter’ın ilk sıralarına yerleşti.

YEŞİM SALKIM’DAN SERT ÇIKIŞ

Sosyal medya hesabından maskeli bir şekilde video paylaşan Yeşim Salkım, maske üreticilerine yaptığı çıkışla tepkileri üzerine topladı. Maske üreticilerinin rant peşinde olduğunu ifade eden Salkım “Siz birilerini gömmek istiyorsanız; bu pandemide her şeyi fırsata çeviren, işi bu olmadığı halde ‘sürekli yurtdışına kit üretiyoruz, yok efendim maske üretiyoruz’ diyerek bu işten rant elde edenlere bakın önce. O yüzden bitirmiyorsunuz bir şeyleri zaten. Çünkü rant fazla. Herkes rant peşinde. Yahu tanıdığım bütün insanlar maske üretiyor” dedi.

Sesinin tonunu ve sinirini iyice arttıran ünlü şarkıcı Salkım paylaşımın devamında “Salak mıyız biz? Yeter bizi salak yerine koyduğunuz artık. Bıktık artık sizden. Kral çıplak. Sahtekarsınız, kapitalizmin önde gidesiniz. Terbiyesizler!” ifadelerini kullandı.