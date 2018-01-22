Yeşim Salkım kızını evlendirdi! Düğünde dikkat çeken detay
Şarkıcı Yeşim Salkım, kızı Gizem’in düğününde eski eşi Mustafa İmre ile bir araya geldi.
Geçen ekim ayında nişan yüzüğünü takan Gizem’in kına gecesi önceki günlerde Zorlu’daki Le Baron’da yapılmıştı.
Yeşim Salkım'ın duygusal anları
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Gayrette’de bulunan Point Otel’de gerçekleşen düğüne çok sayıda davetli katıldı. Kızının kına geçesinde yerinde duramayan Yeşim Salkım, düğünde ise duygusal anlar yaşadı.
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Nikâh defterini verirken gözleri dolan ve konuşmakta zorlanan Salkım, “Ben bir evlat kazandım. Benim oğlum yoktu. 2 kızım vardı. Şimdi bir de oğlum oldu. Kızıma iyi bak.” dedi.
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Gizem’in babası Mustafa İmre ile dansı geceye damga vurdu.
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Bu özel gecede ünlü dostları Yeşim Salkım'ı yalnız bırakmadı.
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