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  4. Yeşim Salkım kızıyla ilgili gelen yorumla çileden çıktı! "Terbiyesiz, hadsiz..."

Yeşim Salkım kızıyla ilgili gelen yorumla çileden çıktı! "Terbiyesiz, hadsiz..."

23.09.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşim Salkım sosyal medyada bir pozunu paylaştı. Takipçilerinden biri ise Salkım'a "TGRT'de program sunduğu için kızı da aynı kanalda iğrenç bir yemek programı sunuyor işte biz buna halk arasında torpil yapmak diyoruz" yorumunda bulundu. Yeşim Salkım bu yoruma sert yanıt verdi.

Yeşim Salkım kızıyla ilgili gelen yorumla çileden çıktı! "Terbiyesiz, hadsiz..."

Yeşim Salkım sosyal medyada pozlarını paylaştı. Bazı takipçileri ünlü şarkıcıya beğeni yağdırırken bazıları ise olumsuz yorumlarda bulundu. Bir takipçi ise Salkım'ın kızı Gizem Salkım'ı da işin içine dahil edince ünlü isim çileden çıktı.

Takipçi Yeşim Salkım'a "Bu ülkede bir iş sahibi olmak istiyorsanız şayet torpiliniz veya yüksek yerlerde tanıdıklarınız olmalı, örnek olarak Gizem Salkım hiçbir sunuculuk eğitimi almadığı gibi sunuculuk yeteneği de olmadığı halde sırf Yeşim Salkım TGRT'de program sunduğu için kızı da aynı kanalda iğrenç bir yemek programı sunuyor işte biz buna halk arasında torpil yapmak diyoruz" yazdı.

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Yeşim Salkım ise bu yorumla çıldırdı ve şu yanıtı verdi:

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"Sen ne terbiyesiz bir kadınsın, o 32 yaşındaki kız mutfak sanatları mezunu gastronomi okumuş ana dili İngilizce terbiyesiz ne torpili ayrıca olsa bile sana ne? Terbiyesiz sen onun bilgisinin yanından geçebilir misin hadsiz kıskanç..."

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Yeşim Salkım ünlü şarkıcı yaşında
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