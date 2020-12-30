HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yeşim taşı nedir? Yeşim taşının faydaları ve özellikleri Nedir?

Yeşim taşı nedir? Yeşim taşının faydaları ve özellikleri Nedir?

30.12.2020 15:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yeşim taşı nedir? Yeşim taşının faydaları ve özellikleri Nedir?

Birçok kişinin güzellik bakım rutinlerinin olmazsa olmazı yeşim taşı yüz masaj aleti sayesinde daha sıkı ve canlı bir cilt görünümü elde edebilirsiniz! İşte yeşim taşı hakkında tüm merak ettikleriniz!

Yüzyıllardır birçok değerli taş her toplumda şifa amaçlı kullanılmıştır. Bu taşların başında yeşim taşı gelmektedir. Peki yeşim taşı nasıl kullanılır? Nelere iyi gelir? Gelin hep birlikte öğrenelim!

Yeşim Taşı Nedir?

Doğada kendiliğinden oluşan bu değerli taşın anlamı mutluluk ve saflığı simgeler. Yeşim taşı özellikle mistik inançlarda kalp çakrasıyla özdeşleşen bir taş türüdür. Diğer bilinen isimleriyle jade veya nefrit taşı insan üzerinde büyü ve sihirden koruduğuna inanılan bir güç taşır. Bu güç sayesinde bazı inanışlara göre yanında yeşim taşı bulundurmak negatif elektriği ortadan kaldırır ve kötü ruhların kişilere ulaşmasını engeller.

Yeşim taşının oluşumu yüzyıllar içerisinde gerçekleşir ve yeraltı kaynaklarından elde edilir. Özellikle Orta ve Güney Amerika’da sıklıkla yeşim taşı rezervlerine rastlamak mümkündür. Bu bölgelerin yanında Peru, Meksika ve Çin’de de yeşim taşının madenciliği yapılmaktadır.

Yeşim Taşı Anlamı

Birçok farklı inanış ve toplumlar, yeşim taşının huzur verici ve şans getirici bir özelliği olduğunu vurgular. Bazı bilimsel çalışmalarda insanlar üzerinde denenmiş yeşim taşı deneyleri mevcuttur. Deneyler sonucunda insanlarda belli bir süre sonra negatif düşüncelerin yok olduğu ve hayata olumlu yönlerden baktıkları gözlemlenmiştir. Fakat yine de tüm yapılan deneysel çalışmalar tıp literatüründe yer alamamıştır. Yeşim taşı dahil tüm değerleri taşlar hakkında yapılan incelemeler alternatif tıp alanına dahil olmaktadır.

Mistik güçlerin etkisinin bolca bulunduğu yeşim taşı, Dünya üzerinde Çin’in tarihi ve kültüründe ciddi bir öneme sahiptir. Bunun sebebi Çin’de yeşim taşına ilahi bir bakış açısıyla yaklaşılmasıdır. Öyle ki yeşim taşı çok uzun seneler boyunca imparator taşı olarak anılmaktaydı. Yeşim taşı zamanla sınırların ötesine aşarak farklı topluluklarında büyük önem verdiği ve manevi duygular yüklediği taşlar arasındaki yerini almıştır.

Yeşim Taşı Özelliği ve Faydaları Nelerdir?

Yeşim taşı özellikleri kullanım şekillerine göre farklılık gösterebilir. Örneğin takı olarak kullandığınız yeşim taşı, manevi gücünüzü artıracak ve size daima daha huzurlu bir yaşam sunacaktır. Öte yandan yeşim taşından yapılmış bir obje veya süs eşyasını odanızda bulundurmanız ortamda bulunan kötü enerjilerin yok olmasını sağlayarak ailedeki tüm bireyler arasındaki muhabbeti artıracaktır. Etki alanı büyüdükçe ortamda bulunan herkes yeşim taşının mutluluk verici özelliklerinden faydalanabilir.

Yeşim taşı faydası işleniş şekli ve diğer aksesuarlar ile kullanılmasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Birçok kişi yeşim taşının yanında ek bir taş kullanmaz. Hatta bilinen bazı taşlar birlikte kullanıldığı zaman etkilerinin yok olduğu bilinmektedir. Bu yüzden taşı aldığınız aksesuar dükkanına taş hakkında sorular sorarak daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Yeşim taşının bazı faydaları şu şekilde sıralanabilir;

  • Şans getirdiğine inanılır,
  • Bolluk ve bereket anlamı taşır,
  • Kişileri kazalardan veya olaylardan koruduğuna inanılır,
  • Kötü enerjileri yok eder,
  • Özellikle çocuk ve yaşlıların korkularını azaltır,
  • Stresi önler,
  • Sakinlik kazandırır,
  • Böbrek ağrılarına iyi gelir,
  • Ağrı seviyesinin azalmasında yeşim taşı masaj yaparak ağrı hissedilen bölgeye uygulanabilir.

Uzak doğuda özellikle meditasyonlarda kullanılan yeşim taşı, lifting etkisi ve gençleştirme gibi bir takım özelliklere sahiptir. Son zamanlarda cilt bakımında ve selülit azalması için yeşim taşı içeren masaj aletleri satılmaktadır. Düzenli kullanımlarda cilt bariyerlerinde bulunan derin kırışıklık çizgilerini azalttığı ve daha parlak bir cilt görünümü oluşturduğu bilinmektedir.

Yeşim Taşından Neler Yapılır?

Yeşim taşından hangi yönde faydalanmak isteyeceğinize bağlı olarak farklı ürünleri tercih edebilirsiniz.. İşte yeşim taşından yapılan bazı ürünler;

  • Yüz için yapılan küçük silindir yeşim taşı masaj aleti
  • Bileklik, kolye, yüzük, küpe, halhal gibi takılar
  • Tesbih
  • Anahtarlık
  • Sanat eserleri
  • Süs eşyaları

Yeşim Taşı Nasıl Anlaşılır?

Yeşim taşından elde edilen tüm takı ve süs eşyası kendini yeşil tonu ile anında fark ettirebilir. Yinede yeşim taşından yapılan bir ürün satın alırken mutlaka dikkat etmeniz gereken detaylar şu şekilde sıralanabilir;

  • Pürüzsüz ve canlı görünmeli,
  • Sudan yansıyan ışık benzeri bir yansıma yaratmalı,
  • İçinde hava kabarcığı olan taşlar doğal yeşim taşı olmayabilir,
  • Rengini gözlemlerken yer yer bulanık görünümler çok az olmak kaydıyla görünebilir,
  • Gerçek taşların bir nebzede olsa çok küçük girintileri veya hataları bulunabilir,
  • Ağırlığı ile anlaşılabilir,
  • Yeşim taşının en kolay ayırt edici yolu yanağınıza dokundurarak soğuk olup olmadığına bakarak tespit etmenizdir. Yeşim taşının soğuk olması gerekir,
  • Yeşim taşı avuç içerisine aldığında ısıtılarak soğukluğunu kaybetmiyorsa gerçektir,
  • Taş çizilirse gerçek değildir,
  • En kesin ve doğru sonuç olarak bir kuyumcudan yardım alabilirsiniz.

Yeşim Taşı Nasıl Kullanılır?

Yeşim taşını yüz için yapılan bir masaj aleti olarak kullanmak istiyorsanız mutlaka cilt üzerinde yukarıdan aşağı doğru hareketlerle bastırmadan uygulamalısınız. Bu hareketin amacı hem kan akışını hızlandırmak hem de yeşim taşının cildi gençleştirici etkisinden maksimum ordan faydalanmaktadır. Yeşim taşının takı olarak kullanımında ise özellikle vücudun hangi bölgesinde kullandığınız önemlidir. Kolye olarak kullanılan bir yeşim taşı bazı kalp rahatsızlıklarına iyi gelebileceği gibi küpe şeklinde kullanılan yeşim taşı migren ataklarının azalmasına destek sunabilir. Taşı güvendiğiniz ve emin olduğunuz bir mağazadan satın aldığınızda hangi amaçlarla hangi takıları nasıl kullanabileceğiniz hakkında daha fazla detaya ulaşabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Alkan bıçak altına yattı Zeynep Alkan bıçak altına yattı
Tahtakurusu nedir? Tahtakurusu neden olur?Tahtakurusu nedir? Tahtakurusu neden olur?
Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı! Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir ili karıştıran olay: 'Apo'nun askeriyim' dedi, tehdit etti

Bir ili karıştıran olay: 'Apo'nun askeriyim' dedi, tehdit etti

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu

Kahreden cümleler: Ne olur yakma! Ben ateş görmek istemiyorum

Kahreden cümleler: Ne olur yakma! Ben ateş görmek istemiyorum

Bircan Bali Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti

Bircan Bali Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti

Kız kardeşini cinsel ilişki için gönderip çıplak videosunu çekti

Kız kardeşini cinsel ilişki için gönderip çıplak videosunu çekti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Tahtakurusu nedir? Tahtakurusu neden olur?

Tahtakurusu nedir? Tahtakurusu neden olur?

Kan donduran olay! Kahvaltıya uyandırdı diye annesini öldürdü

Kan donduran olay! Kahvaltıya uyandırdı diye annesini öldürdü

Rayon kumaş nasıl ayırt edilir? Ne gibi özellikler taşır?

Rayon kumaş nasıl ayırt edilir? Ne gibi özellikler taşır?

Fotosentez nedir? Fotosentezsiz bir dünya düşünülebilir mi? Fotosentez nasıl oluşur?

Fotosentez nedir? Fotosentezsiz bir dünya düşünülebilir mi? Fotosentez nasıl oluşur?

Nubuk kumaş ve özellikleri

Nubuk kumaş ve özellikleri

Sonsuzluk şans taşı: Dumanlı kuvars nedir?

Sonsuzluk şans taşı: Dumanlı kuvars nedir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.