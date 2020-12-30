Yeşim taşı nedir? Yeşim taşının faydaları ve özellikleri Nedir?

Yüzyıllardır birçok değerli taş her toplumda şifa amaçlı kullanılmıştır. Bu taşların başında yeşim taşı gelmektedir. Peki yeşim taşı nasıl kullanılır? Nelere iyi gelir? Gelin hep birlikte öğrenelim! Yeşim Taşı Nedir? Doğada kendiliğinden oluşan bu değerli taşın anlamı mutluluk ve saflığı simgeler. Yeşim taşı özellikle mistik inançlarda kalp çakrasıyla özdeşleşen bir taş türüdür. Diğer bilinen isimleriyle jade veya nefrit taşı insan üzerinde büyü ve sihirden koruduğuna inanılan bir güç taşır. Bu güç sayesinde bazı inanışlara göre yanında yeşim taşı bulundurmak negatif elektriği ortadan kaldırır ve kötü ruhların kişilere ulaşmasını engeller. Yeşim taşının oluşumu yüzyıllar içerisinde gerçekleşir ve yeraltı kaynaklarından elde edilir. Özellikle Orta ve Güney Amerika’da sıklıkla yeşim taşı rezervlerine rastlamak mümkündür. Bu bölgelerin yanında Peru, Meksika ve Çin’de de yeşim taşının madenciliği yapılmaktadır. Yeşim Taşı Anlamı Birçok farklı inanış ve toplumlar, yeşim taşının huzur verici ve şans getirici bir özelliği olduğunu vurgular. Bazı bilimsel çalışmalarda insanlar üzerinde denenmiş yeşim taşı deneyleri mevcuttur. Deneyler sonucunda insanlarda belli bir süre sonra negatif düşüncelerin yok olduğu ve hayata olumlu yönlerden baktıkları gözlemlenmiştir. Fakat yine de tüm yapılan deneysel çalışmalar tıp literatüründe yer alamamıştır. Yeşim taşı dahil tüm değerleri taşlar hakkında yapılan incelemeler alternatif tıp alanına dahil olmaktadır.

Mistik güçlerin etkisinin bolca bulunduğu yeşim taşı, Dünya üzerinde Çin’in tarihi ve kültüründe ciddi bir öneme sahiptir. Bunun sebebi Çin’de yeşim taşına ilahi bir bakış açısıyla yaklaşılmasıdır. Öyle ki yeşim taşı çok uzun seneler boyunca imparator taşı olarak anılmaktaydı. Yeşim taşı zamanla sınırların ötesine aşarak farklı topluluklarında büyük önem verdiği ve manevi duygular yüklediği taşlar arasındaki yerini almıştır. Yeşim Taşı Özelliği ve Faydaları Nelerdir? Yeşim taşı özellikleri kullanım şekillerine göre farklılık gösterebilir. Örneğin takı olarak kullandığınız yeşim taşı, manevi gücünüzü artıracak ve size daima daha huzurlu bir yaşam sunacaktır. Öte yandan yeşim taşından yapılmış bir obje veya süs eşyasını odanızda bulundurmanız ortamda bulunan kötü enerjilerin yok olmasını sağlayarak ailedeki tüm bireyler arasındaki muhabbeti artıracaktır. Etki alanı büyüdükçe ortamda bulunan herkes yeşim taşının mutluluk verici özelliklerinden faydalanabilir. Yeşim taşı faydası işleniş şekli ve diğer aksesuarlar ile kullanılmasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Birçok kişi yeşim taşının yanında ek bir taş kullanmaz. Hatta bilinen bazı taşlar birlikte kullanıldığı zaman etkilerinin yok olduğu bilinmektedir. Bu yüzden taşı aldığınız aksesuar dükkanına taş hakkında sorular sorarak daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Yeşim taşının bazı faydaları şu şekilde sıralanabilir;