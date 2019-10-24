Dünya markalarının önde gelen stratejik üretim ortağı olarak gerçekleştirdiği katma değerli üretimin yanı sıra Ar-Ge ve inovasyon odaklı vizyonunu ile çalışmalarına devam eden Yeşim’e iki ödül birden geldi. Yeşim, İnovasyon ödülü ile Ar-Ge Merkezi ödülüne lâyık görüldü.

2009 yılından bu yana düzenlenen “Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi Programı” bu yıl 22-23 Ekim 2019 tarihlerinde “TechXtile Start-Up Challenge” başlığı altında, Bursa Textile Show ile eş zamanlı olarak Merinos AKKM’de düzenlendi.Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın yanı sıra, İçişleri Eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı (UTİB) Pınar Taşdelen Engin ve çok sayıda firma temsilcisi katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından UludağTekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB), UHKİB,BTSO, BEBKA, BUTEKOM ve TÜBİTAK iş birliği ile düzenlediği program kapsamındaki Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi ödül törenine geçildi. Törende Yeşim Tekstil de ödül alan firmalar arasında yer aldı. Yeşim adına ödülü almaya Üretim Direktörü Kerim Bayram sahneye çıkarken, Bayram’a ödülü UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin takdim etti.

Programın ikinci gününde gerçekleştirilen Ar-Ge Merkezleri ödül töreninde Yeşim Tekstil Ar-Ge Merkezi Proje Uzmanı Murat Güzel de “İletken Baskı Patı Geliştirme Projesi” ile ödüle lâyık görüldü. Güzel, ödülü UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin’in elinden aldı.

Yeşim Tekstil 2017 yılında BUSİAD ile Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Bursa Yenilikçilik Sempozyumu ve 3. Bursa Yenileşim ödülü töreninde Strateji Yönetimi ödülünü almaya hak kazanmıştı. Yeşim ayrıca 2018 yılında da Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ortaklığında gerçekleştirilen Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi’nde “En inovatif şirket” ödülüne lâyık görülmüştü.



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