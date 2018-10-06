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Yeteneğiyle hayrete düşürdü

İLGİNÇ HABERLER  | 06.10.2018 17:58 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan bir video izleyenleri şaşırttı.

Sosyal medyada paylaşılan görütülerde, tek başına masa tenisi oynayan adam yeteneğiyle görenleri hayrete düşürdü.

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Anahtar Kelimeler:
masa tenisi sosyal medya

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