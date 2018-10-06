Yeteneğiyle hayrete düşürdü

Sosyal medyada paylaşılan görütülerde, tek başına masa tenisi oynayan adam yeteneğiyle görenleri hayrete düşürdü.
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