"Yetenek Her Yerde" etkinliği 2020 fuar programı açıklandı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin öncülüğünde "Yetenek Her Yerde" temasıyla düzenlenen kariyer etkinlikleri kapsamında gelecek yıl 130 üniversitenin iş birliği ile 10 ilde fuar düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ülke genelinde "Yetenek Her Yerde" temasıyla düzenlenen kariyer etkinliklerinin 2020 fuar programı açıklandı.

Buna göre, gelecek yıl 130 üniversitenin iş birliği ile 10 ilde fuar düzenlenerek on binlerce öğrenci ve mezuna ulaşılması hedefleniyor.

"Yetenek Her Yerde" kariyer etkinliği, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi tarafından üniversiteler, kamu ve özel sektör kurumları, meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Düzenlenen fuarlar, üniversite eğitimi alan gençlere birer yetenek olduklarını hissettirmeyi ve ülkenin her bölgesindeki üniversiteli gençler için istihdam ve staj konusunda fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor.

Katılımcı işverenler, etkinlik alanındaki stantlarında kurum/kuruluşlarındaki kariyer imkanları ile ilgi bilgi vermenin yanı sıra doğrudan gençlere temas eden pek çok etkinlik gerçekleştiriyor.