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Yetenek Sizsiniz Türkiye'de şampiyon olunca horon tepmişti! Ali Yeşilırmak ve Max şimdilerde ne yapıyor?

08.05.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde geniş izleyici kitlesine ulaşan Yetenek Sizsiniz Türkiye programı, birçok yetenekli ismin kendisini tanıtmasına olanak sağlamıştı. Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2012 sezonunda yarışmayı, Ali Yeşilırmak ve köpeği Max'ın kazanması ise oldukça dikkat çekmişti. Peki Ali Yeşilırmak ve Max şimdi ne yapıyor?

Yetenek Sizsiniz Türkiye'de şampiyon olunca horon tepmişti! Ali Yeşilırmak ve Max şimdilerde ne yapıyor?

Yayınlandığı döneme damga vuran Yetenek Sizsiniz Türkiye programı çok sayıda star ismin doğmasına yol açmıştı. Dikkat çeken eğlence programında 2012 sezonunda Türkiye'nin en yeteneklisi Ali Yeşilırmak'ın köpeği Max seçilmişti. İşte Ali Yeşilırmak ve köpeği Max hakkında detaylar...

YETENEK SİZSİNİZ'İN ŞAMPİYONU OLMUŞTU!

Sahnede eğitmeninin komutlarına göre hareket eden Max, seyircilere eğlenceli anlar yaşatmıştı. 'Akıllı köpek' diye anılan Max'in, Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2012 sezonunda şampiyon olması ise oldukça konuşulmuştu. Finalde ipi göğüsleyen Max, şampiyonluğu horon teperek kutlamıştı.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin şampiyonu olmuştu! Ali Yeşilırmak ve Max şimdilerde ne yapıyor?

Şampiyon köpek Max, 2019'da hayatını kaybetti. Türkiye'nin en zeki köpeği olarak ünlenen Max'in ölüm haberini, sahibi Ali Yeşilırmak Facebook üzerinden duyurmuştu.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin şampiyonu olmuştu! Ali Yeşilırmak ve Max şimdilerde ne yapıyor?

"SON NEFESİNDE KUCAĞIMDAYDI"

Ali Yeşilırmak, Max'in ölüm haberini şu ifadelerle duyurmuştu: "Söylenecek çok söz olmakla birlikte şuan hiç bir kelime kalmadı söylenecek.. O evladım canım kanım... Dün son yolcuğuna uğurladık MAX'i.. Gözünü açtığında beni gördü son nefesinde de kucağımdaydı.. Bana bize bu ülkeye yaşattıkları ve kattıkları için, dostluğu kardeşliği ve evlatlığı için MAX'e sonsuz teşekkür ederim. İyi ki bizim oğlumuzdun huzur içinde uyu."

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin şampiyonu olmuştu! Ali Yeşilırmak ve Max şimdilerde ne yapıyor?

Ali Yeşilırmak şimdilerde köpek eğitim uzmanı olarak mesleğine devam ediyor. Instagram'da yaklaşık 77 bin takipçisi bulunan Yeşilırmak, 'maxveali' adını kullanıyor.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin şampiyonu olmuştu! Ali Yeşilırmak ve Max şimdilerde ne yapıyor?

Hayatını kaybeden Max'in videosunu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşan Yeşilırmak, "Özlemenin çok zor ve acı olduğu da doğrudur… Max." ifadelerini düşmüştü.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin şampiyonu olmuştu! Ali Yeşilırmak ve Max şimdilerde ne yapıyor?

Maxi 2013'de 'Arkadaşım Max' adlı filmde rol almıştı.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin şampiyonu olmuştu! Ali Yeşilırmak ve Max şimdilerde ne yapıyor?

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Yetenek Sizsiniz
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