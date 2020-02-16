HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yetenek Vizesi: İngiltere Brexit sonrası bilim insanları ve uzmanlara oturma izni verecek

Yetenek Vizesi: İngiltere Brexit sonrası bilim insanları ve uzmanlara oturma izni verecek

16.02.2020 14:51 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bilim insanları ve alanında uzman kişilere yönelik yeni bir İngiltere vizesinin Şubat ayında uygulamaya geçeceğini açıkladı. Küresel Yetenek Vizesi adı verilen ve hızlı bir şekilde çıkacağı duyurulan vize, 20 Şubat'tan itibaren başvurulara açık olacak. Başvuranların, belirlenen alanlarda çalışması ve İngiltere'nin de tanıdığı bir kurumdan referans alması gerekiyor.

Yetenek Vizesi: İngiltere Brexit sonrası bilim insanları ve uzmanlara oturma izni verecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bilim insanları ve alanında uzman kişilere yönelik yeni bir oturum ve çalışma izninin Şubat ayında uygulamaya geçeceğini açıkladı.

Küresel Yetenek Vizesi adı verilen ve hızlı bir şekilde çıkacağı duyurulan vize, 20 Şubat'tan itibaren başvurulara açık olacak.

Başvuranların, belirlenen alanlarda çalışması ve İngiltere'nin de tanıdığı bir kurumdan referans alması gerekiyor.

Şu anki yetenek vizesi uygulamasında referans veren kurumlar ve alanlar şöyle:

  • Royal Society: Bilim ve Tıp
  • Royal Academy of Engineering: Mühendislik
  • British Academy: Sosyal bilimler
  • Tech Nation: Dijital teknoloji
  • Arts Council England: Sanat, kültür, mimari, film, TV ve moda.

Boris Johnson bu vizeyle İngiltere'nin "dünyanın en yetenekli beyinlerine açık olduğunu" vurgulayacaklarını söyledi.

Yeni vize, İçişleri Bakanlığı tarafından değil İngiltere Araştırma ve İnovasyon Ajansı tarafından verilecek. Böylece vizelerin daha hızlı bir şekilde çıkarılması planlanıyor.

Royal Academy of Engineering (Kraliyet Mühendislik Akademisi) Başkanı Sir Jim McDonald, yeni vizeye başvuruların memurlar tarafından değil bilim insanları tarafından incelenecek olmasının olumlu bir adım olduğunu söyledi.

İngiltere'deki 211 bin araştırmacının yarısı Avrupa Birliği vatandaşı.

Bu kişiler şimdilik İngiltere'deki laboratuvarlarda çalışmak için bir vizeye ihtiyaç duymuyor.

Fakat AB ve İngiltere arasındaki serbest dolaşımın 31 Aralık 2020'de sonlanmasıyla birlikte bu kişilerin vizeye ihtiyacı olacak.

Boris Johnson bilim insanlarını bir süper mıknatısın demiri çektiği gibi çekmek istediğini söyledi

Puan bazlı göç sistemi

İngiliz hükümeti Ocak 2021'den itibaren Avustralya'daki gibi puan bazlı bir göç sistemi uygulanacağını söylemişti.

Küresel Yetenek Vizesi'nin yıllık kaç kişiye verileceği konusunda bir üst sınır da bulunmuyor.

İngiltere halihazırda bir yetenek vizesi uyguluyor ve bunun da yıllık 2 bin kişilik sınırı var.

Muhalefetteki Liberal Demokratlar, bu 2 bin sınırına hiçbir zaman erişilmediğini söyleyerek mevcut değişikliklerin kozmetik olduğunu savundu.

Partinin içişlerinden sorumlu sözcüsü Christine Jardine "Vizenin adını değiştirip zaten bugüne kadar hiç doldurulmamış kotanın kaldırılması ciddi bir plan olamaz" dedi.

PARTNERGece kulübünün önünde dehşet! Genç kadının ağzı parçalandıGece kulübünün önünde dehşet! Genç kadının ağzı parçalandı
Ayder Yaylası yolunda heyelanAyder Yaylası yolunda heyelan
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

'İkinci el oto fiyatlarının artış nedeni internet siteleri'

'İkinci el oto fiyatlarının artış nedeni internet siteleri'

Kenan Evren'in ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

Kenan Evren'in ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

Kötü haberler gelmeye devam ediyor! Sayı yükseldi

Kötü haberler gelmeye devam ediyor! Sayı yükseldi

Canan Karatay'dan koronavirüs uyarısı

Canan Karatay'dan koronavirüs uyarısı

Hurdacı cinayetinde ifadeler ortaya çıktı

Hurdacı cinayetinde ifadeler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Enkaz altından çıkarılan annenin feryadı yürekleri yaktı

Enkaz altından çıkarılan annenin feryadı yürekleri yaktı

Dünyanın ilgisini çeken ırk! "Eksi 45 dereceye dayanıklı"

Dünyanın ilgisini çeken ırk! "Eksi 45 dereceye dayanıklı"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da şubat ayında deniz keyfi

Antalya'da şubat ayında deniz keyfi

'Obezite körlüğe neden olabilir' uyarısı

'Obezite körlüğe neden olabilir' uyarısı

Ayder Yaylası yolunda heyelan

Ayder Yaylası yolunda heyelan

Kardelenler kendini gösterdi! Cezası 73 bin TL

Kendilerini gösterdiler! Cezası 73 bin TL

Hatay'da 'sınav jokeri' operasyonu: 16 gözaltı

Hatay'da 'sınav jokeri' operasyonu: 16 gözaltı

Manisa'da aranan zihinsel engelli kişiden kötü haber geldi

Manisa'da aranan zihinsel engelli kişiden kötü haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.