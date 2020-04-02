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Yetenek Vizesi: İngiltere Brexit sonrası bilim insanları ve uzmanlara oturma izni verecek

02.04.2020 10:43 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bilim insanları ve alanında uzman kişilere yönelik yeni bir İngiltere vizesinin Şubat ayında uygulamaya geçeceğini açıkladı. Küresel Yetenek Vizesi adı verilen ve hızlı bir şekilde çıkacağı duyurulan vize, 20 Şubat'tan itibaren başvurulara açık olacak. Başvuranların, belirlenen alanlarda çalışması ve İngiltere'nin de tanıdığı bir kurumdan referans alması gerekiyor.

Yetenek Vizesi: İngiltere Brexit sonrası bilim insanları ve uzmanlara oturma izni verecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bilim insanları ve alanında uzman kişilere yönelik yeni bir oturum ve çalışma izninin Şubat ayında uygulamaya geçeceğini açıkladı.

Küresel Yetenek Vizesi adı verilen ve hızlı bir şekilde çıkacağı duyurulan vize, 20 Şubat'tan itibaren başvurulara açık olacak.

Başvuranların, belirlenen alanlarda çalışması ve İngiltere'nin de tanıdığı bir kurumdan referans alması gerekiyor.

Şu anki yetenek vizesi uygulamasında referans veren kurumlar ve alanlar şöyle:

  • Royal Society: Bilim ve Tıp
  • Royal Academy of Engineering: Mühendislik
  • British Academy: Sosyal bilimler
  • Tech Nation: Dijital teknoloji
  • Arts Council England: Sanat, kültür, mimari, film, TV ve moda.

Boris Johnson bu vizeyle İngiltere'nin "dünyanın en yetenekli beyinlerine açık olduğunu" vurgulayacaklarını söyledi.

Yeni vize, İçişleri Bakanlığı tarafından değil İngiltere Araştırma ve İnovasyon Ajansı tarafından verilecek. Böylece vizelerin daha hızlı bir şekilde çıkarılması planlanıyor.

Royal Academy of Engineering (Kraliyet Mühendislik Akademisi) Başkanı Sir Jim McDonald, yeni vizeye başvuruların memurlar tarafından değil bilim insanları tarafından incelenecek olmasının olumlu bir adım olduğunu söyledi.

İngiltere'deki 211 bin araştırmacının yarısı Avrupa Birliği vatandaşı.

Bu kişiler şimdilik İngiltere'deki laboratuvarlarda çalışmak için bir vizeye ihtiyaç duymuyor.

Fakat AB ve İngiltere arasındaki serbest dolaşımın 31 Aralık 2020'de sonlanmasıyla birlikte bu kişilerin vizeye ihtiyacı olacak.

Boris Johnson bilim insanlarını bir süper mıknatısın demiri çektiği gibi çekmek istediğini söyledi

Puan bazlı göç sistemi

İngiliz hükümeti Ocak 2021'den itibaren Avustralya'daki gibi puan bazlı bir göç sistemi uygulanacağını söylemişti.

Küresel Yetenek Vizesi'nin yıllık kaç kişiye verileceği konusunda bir üst sınır da bulunmuyor.

İngiltere halihazırda bir yetenek vizesi uyguluyor ve bunun da yıllık 2 bin kişilik sınırı var.

Muhalefetteki Liberal Demokratlar, bu 2 bin sınırına hiçbir zaman erişilmediğini söyleyerek mevcut değişikliklerin kozmetik olduğunu savundu.

Partinin içişlerinden sorumlu sözcüsü Christine Jardine "Vizenin adını değiştirip zaten bugüne kadar hiç doldurulmamış kotanın kaldırılması ciddi bir plan olamaz" dedi.

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