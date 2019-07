Yetenekler ApplyBAU bursuyla büyüyor

Uluslararası kültürel ağ projesi

Sinema ve Televizyon Bölümü 1. sınıf öğrencisi Çağrı Hazar Oğuz, uluslararası kültürel ağ projesini şöyle anlattı; “Okuduğum lisede TV Kulübünü kurdum çalışmalara başladım ve stüdyomu oluşturdum. Burada proje ürettik, uluslararası erasmus+ projeleri yaptık, sosyal sorumluluk projeleri geliştirdik, sosyal medya aracılığıyla milyonlarca insana ulaştık. Şu an 35 farklı üreten genciz ve her geçen yıl artıyoruz. Burada edindiğim tecrübelerle beraber, ERASMUS+ KA105 WE ARE GREAT TOGETHER Projesini yazdım ve koordinatörlük yapan öğretmenime ulaştım. Fikirlerimi açtım, İspanya’daki arkadaşlarımla konuştum, ortaklık anlaşması yaptım, ekibimi topladım. Bu projede 20 kişiyiz. Projenin amacı, farklı kültürdeki öğrencilerin hep beraber daha iyi üretebildiğini göstermek. Bu proje, farklı ülkelerdeki insanların bir araya geldiği projelerini yayınladığı uluslararası bir sosyal platform olacak. Gelecekte hep kendi kreatif ajansımla iletişimin özellikle sinemanın sınırlarını zorlamak ve üreterek büyümek istiyorum. Bu anlamda ApplyBAU gerek beni projelerimde desteklemesi gerekse oluşturduğu network ile bana çok katkısı oluyor. ApplyBAU, benim gibi üretmeye aşık insanları bir araya getirdiği ve desteklediği için mükemmel bir sistem.”