Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta evladına kavuşmuştu. Hacire annenin oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer annelere de örnek olmuştu.

- "Bizi bu acıya mahkum ettiler"

Ağrı'dan gelen anne Süheyla Demir, kızı Hayal'e kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.

Kızına kavuşmanın hayalini kurduğunu vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

"Çocuğum 5 yıldır onların elinde, bizi bu acıya mahkum ettiler. Şimdi dünyaya haykırıyoruz, sesimizi duysunlar, yeter artık. Yeter artık anneler ağlamasın. Çocukları annelerinden koparıyorlar. Üstelik 'Kendi iradesiyle gitmiş.' diyorlar. 14 yaşındaki çocuğun iradesi mi olur? Çocukların beyinlerini yıkıyorsun, alıp götürüyorsun ve sonra diyorsun ki 'Kendi iradeleriyle gelmişler.' Gözü yaşlı anaları arkalarında bırakıyorsunuz."

Demir, HDP'nin gençlik kollarının çocukları kandırdığını öne sürerek, "Evlatlarımızı dağa yoluyorsunuz, çocuklarınız üniversitelerde, Avrupa'da okuyor. Biz ise burada acı çekiyoruz. Bizim ve çocuklarımızın hayalleri yıkıldı. Çocuklarımızın eli silah tutsun istemiyoruz, elleri kalem tutsun. Bütün annelere sesleniyorum, sizin de çocuklarınız dağa çıkmış, gelin bizim yanımızda olun. Hep birlikte el ele verelim, çocuklarımızı o zalimlerin ellerinden kurtaralım." diye konuştu.