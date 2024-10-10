'Yeter artık' dedirten bir olay daha 'Organlarını satıp yakacağım' 2 genç kızı tehdit etti! Attığı mesajlar kan dondurdu 'Kolumu ısırdı, keleşle kapıma geldi'

Hasan S. (29), iddiaya göre kız arkadaşı S.K.'nin (26) evinin kapısına kalaşnikofla gelip, tehdit etti. Hasan S. daha sonra S.K.'nin ablası H.K.'ye (28) sosyal medya hesabından "Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum, sonra satacağım" diye mesaj attı. Bu duruma sinirlenen H.K., Hasan S.'nin attığı mesajı ekran görüntüsü alıp kardeşine gönderdi.

Abla ve kardeşi, tehdit mesajları atan Hasan S. hakkında karakola giderek şikayette bulundular. Sosyal medyada yayılan tehdit mesajlarıyla beraber polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

"BEN O MESAJLARI ATMADIM"

Hasan S.'nin ifadesinde "Ben o mesajları atmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KOLUMU ISIRDI, KELEŞLE KAPIMA GELDİ"

Sosyal medyaya yansıyan mesajlar ise kan dondurdu. Büyük korku yaşayan S.K.'nin "Kaçmaya çalışırken kolumu ısırdı. Peşimde geziyor. Keleşle kapıma geldi" sözleri tüyler ürpertti.

"BU KIZIN ORGANLARINI YAKACAĞIM"

Şüphelinin, "Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum, sonra satacağım" şeklindeki mesajları da büyük tepki topladı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır