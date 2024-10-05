Yeter artık! Önce İstanbul şimdi de Mersin... Bir kadın boğularak öldürüldü

Gün geçmiyor ki kadın cinayetlerine yeni birisi eklenmesin... Dün Fatih'te Semih Çelik isimli 19 yaşındaki kişinin 2 kadını feci şekilde katlederek öldürmesinin şokunu henüz atlatamamışken Mersin'den yeni bir kadın cinayeti haberi geldi...

10 YAŞINDA KIZIYLA YAŞAYAN KADINI BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Korkunç olay Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre, 10 yaşındaki kızıyla yaşayan Sonay Öztürk Aslan'ın bir süredir görüştüğü U.A., 3 Ekim'de kadının yaşadığı eve geldi. Burada U.A., Aslan'ı henüz belirlenemeyen bir nedenle boğarak öldürdü.

OLAY YAKINLARININ ŞÜPHESİYLE AÇIĞA ÇIKARILDI

Olay sırasında çocuğun evde olmadığı öğrenildi. Kadının cesedi ise dün akşam haber alamayan yakınlarının merak etmesiyle bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin evde yaptığı inceleme sonrasında Aslan'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

KAFASINA SIKARAK İNTİHAR ETMİŞ

Olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının erkek arkadaşı U.A.'nın adresine operasyon düzenledi. Eve yapılan operasyonda şüphelinin silahla kafasına sıkarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır