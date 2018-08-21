ABD Başkanı Donald Trump, İzmir'de ev hapsinde tutulan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için Türkiye'ye herhangi bir taviz verilmeyeceğini söyledi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Trump Türkiye'ye karşı saldırıya geçmemiş olsaydı muhtemelen papaz Brunson'ın serbest bırakılacağını yazdı. Hakan, Brunson'a "Serbest kalamıyorsan bil ki bunun sorumlusu biraz da Trump'tır" dedi.

Hakan'ın 'Rahip Brunson'a çok açık bir mektup' başlıklı yazısı şöyle:

"Sayın Rahip!

Eğer Trump çıldırmış gibi Türkiye'ye karşı saldırıya geçmeseydi…

Muhtemelen seni ev hapsine çıkaran Türk yargısı, çok kısa bir süre sonra da serbest bırakacaktı. Gidişat o yöndeydi.

*

Fakat Sayın Rahip…

Trump öyle akılsızca, öyle küstahça, öyle gözü dönmüşçesine "Saldıray Abi" edasına büründü ki…

Yeryüzünün en adil mahkemesinin bile elini kolunu bağlayacak bir durumun oluşmasına neden oldu.

*

Sayın Rahip!

İşte tam da bu nedenle diyorum ki: Serbest kalamıyorsan bil ki bunun sorumlusu biraz da Trump'tır.

*

Ne birazı yahu!

Sorumlu en fazla Trump'tır!

Benden duymuş olma ama bil ki Trump sana en büyük kötülüğü yapıyor şu sıralar.

*

Sayın Rahip!

Ben senin yerinde olsam… Hemen Trump'ı telefonla arar…

Ve "Yeter abi! Gözünün yağını yiyeyim yeter! Yeter daha fazla germe ortamı" falan derim.

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