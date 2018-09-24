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'Yeterli öğrenci kayıt yaptırmayınca imam hatip ortaokulu açılmadı' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 10:31 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, daha önce meslek lisesiyken tadilat yapılıp, imam hatip ortaokuluna dönüştürülen; müdür, müdür yardımcısı ile öğretmenlerin atandığı, 4 katlı ve 18 derslikli Gerzele İmam Hatip Ortaokulu'nun, yeterli öğrencinin kayıt yaptırmaması nedeniyle eğitim- öğretime açılmadığı ileri sürüldü.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, daha önce meslek lisesiyken tadilat yapılıp, imam hatip ortaokuluna dönüştürülen; müdür, müdür yardımcısı ile öğretmenlerin atandığı, 4 katlı ve 18 derslikli Gerzele İmam Hatip Ortaokulu'nun, yeterli öğrencinin kayıt yaptırmaması nedeniyle eğitim- öğretime açılmadığı ileri sürüldü. Eğitim-İş Sendikası'nca duruma tepki gösterilirken, yetkililer ise okulun, tadilat sürdürüldüğü için yeni döneme yetişmediğini iddia etti. Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesi'nde daha önce meslek lisesi olan 4 katlı ve 18 derslikli bina, yeterli öğrenci olmadığı gerekçesiyle Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Gerzele İmam Hatip Ortaokulu'na çevrildi. Bina, dışı başta olmak üzere içinde de çeşitli tadilatlar yapılarak, yenilendi. Okula müdür, müdür yardımcısı ve 7 öğretmen atandırken, 2018- 2019 eğitim ve öğretim sezonuna hazırlandı; ancak yeterli öğrenci kayıt yaptırmadı. Eğitim-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan, sadece 7 öğrencinin kayıt yaptırması üzerine imam hatip ortaokulunun açılmamasına karar verildiğini öne sürdü. Aydoğan, bu 7 öğrencinin de başka okullara gönderildiğini söyledi. Okulda halen müdür ve müdür yardımcısı görevlerine devam ederken, iddiaya göre, atanan 7 öğretmen de başka okullara tayin istedi. Okul yetkilileri ise binanın tadilatı bitmediği için açılışının yeni eğitim- öğretim dönemine yetişmediğini söyledi. Eğitim-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Aydoğan, "Okul, geçen mayıs ayında açıldı. Yöneticileri ve öğretmenleri atandı; ama eylül ayına geldik sadece 7 öğrenci kayıt yaptırmış. Biz imam hatip olmasına karşı değiliz, saygı duyuyoruz; ancak bu bölgede ihtiyaç yok. Boş kalan bu bina, anadolu lisesi olarak değerlendirilebilirdi. Öğrencilerin kullanımına açılması gerekiyordu. Liselerde 40- 50 kişilik sınıflar var. Okullar ihtiyaca göre açılmalı. İmam hatiplerin çoğu boş, öğrenci yok. Kriz varken bu binaların boşa harcanmaması gerekiyor" dedi.

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