Yetersiz beslenmede enfeksiyon hastalıkları: Ölümle sonuçlanabilir 

Yaşam boyu sürebilecek beslenme alışkanlıklarının özellikle çocukluk çağında ailede kazanıldığına vurgu yapan İstanbul Kent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Gör. Eftal Geçgil Demir, 0-5 yaş döneminde aile sofrasıyla beslenme alışkanlıklarının kazanıldığına vurgu yaptı. Çocuğun beslenme alışkanlığının ailede aldığı rol modelin tarzına göre şekillendiğini belirten Demir, “Ailede eğer anne ya da babanın seçici bir beslenmesi varsa, belli bir besin grubuna aşırı bir yüklenme varsa, genelde çocukta bu alışkanlıkları alıyor” diye konuştu.

Demir, “Bebeklik döneminden itibaren kahvaltı öğününü atlamamak gerekiyor. Kahvaltı günün ilk öğünü olduğu için çok önemlidir. Gece boyunca uzun süreli bir açlık olduğu için metabolizmanın en fazla enerjiye ihtiyaç duyduğu öğün kahvaltıdır. Beynimiz çalışması için, besin öğesi olarak temelde karbonhidratları kullanır. Sabah kahvaltısında çocuk sadece protein içeren bir yumurta tüketiyorsa bu bizim için yeterli olmuyor. Mutlaka bir tahıl grubunu alması gerekiyor. Bu da derslerdeki başarısını mutlaka etkiliyor. Kahvaltıyı atladığı takdirde dikkat dağınıklığı olabiliyor. İlk başta fark edilmese bile birkaç saat sonra halsizlik, bitkinlikle karşılaşabiliyor. Bu yüzden mutlaka kahvaltı öğününe dikkat etmek gerekir” dedi.

Ailenin beslenme alışkanlıklarının önemli olduğunu söyleyen Demir, “Kahvaltı alışkanlığı ailede alınmalı ki okul döneminde ne kadar çevresel faktörlere maruz kalsa da temel eğitimi ailede gördüğü için bu alışkanlıkları devam etmelidir” ifadelerin kullandı.

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