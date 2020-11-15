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Yetersiz ehliyetle yakalanınca trafik polisi olan dayısını aradı

15.11.2020 11:07 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Kozan ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamasında yakalanan kişinin savunması pes dedirtti.

Adana’nın Kozan ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamasında yakalanan kişinin savunması pes dedirtti. Ehliyeti yetersiz olan genç, trafik polisi olan dayısını aradı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması noktasında şehrin çeşitli noktalarında huzur güven uygulaması gerçekleştirdi. 100 polisle gerçekleştirilen uygulamada yaklaşık bin şahsın GBT sorgusu yapıldı. Yapılan sorgularda aranan 3 şahıs ile yoklama kaçağı 1 kişi yakalandı. Trafik yönünden 190 araç sorgulandı. 7 araca çeşitli maddelerden 7 bin 450 TL para cezası kesildi. Durdurulan bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bir araç sürücüsü ehliyetindeki yetersizlik nedeniyle, trafik polisi olduğunu söylediği dayısını aradı.
Adana Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştiren ekipler uygulama noktasında inceledikleri 44 KD 313 plakalı otomobilin bagaj kısmında 170 kilo kaçak tütün ele geçirdi. Tütünler bir manavda tartılarak teslim alındı. Gözaltına alınan M.Ç. isimli şahıs işlem yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaçak tütün ile yakalanan şahıs kameralar önüne geçerek, "Bu ürünü Adıyaman’ın kendi ürünü biz kaçakçılık yapmıyoruz bize bir ekmek kapısı açın ekmek paramızı kazanalım. Adıyaman’dan buraya bir arkadaşı ziyarete geldim. Adıyaman’ın has çocuğuyum, kabullenmiyorum" dedi.

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