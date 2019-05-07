Yetim anneleri dikiş makinelerine kavuştu

İnsanı Yardım Vakfı (İHH), Emmaus Uluslararası Dayanışma Forumu iş birliğinde Bosna Hersek’te yaşayan yetim annelerine dikiş kursu hizmeti verdi. Kurs bitiminde sertifikalarına kavuşan kursiyerlere dikiş makinesi de hediye edildi.

İnsanı Yardım Vakfı (İHH), Emmaus Uluslararası Dayanışma Forumu iş birliğinde Bosna Hersek’te bulunan Nahla eğitim merkezinde yetim annesi 15 kişiye verilen kurs 2 ay sürdü. Kurs bitiminde Bosnalı Müslüman yetim anneleri geçerliliği kabul edilen biçki-dikiş sertifikalarını aldı. Günün sonunda kendilerine hediye edilen dikiş makineleriyle Bosnalı anneler, işe başlayıp para kazanacakları günün hayalini kurmaya başladı.

Dikiş eğitimi alan bir kursiyer ise Türkiye’ye özlemini dile getirerek, “Sizi gördükçe Türkiye hayallerine kapılıyorum. Türkiye’yi seviyorum” ifadelerini kullandı.

İş bulup çalışmak istediklerini belirten yetim anneleri kursun kendilerine çok faydalı olduğunu, kendilerinde bir işte çalışma güvencelerinin oluştuğunu belirtti.

