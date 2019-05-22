HABER

Yetim çocuklar iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 22:11 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İHH tarafından düzenlenen programda 300 yetim çocuğa iftar verildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından 300 yetim çocuğa iftar verildi.

Vakfın Kahta Temsilciliğince bir düğün salonunda, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Yetimlerin aileleriyle katıldığı iftar programında yemekler vakıf gönüllüleri tarafından servis edildi.

İHH Kahta Temsilcisi Mehmet Güllü, yaptığı konuşmada, yetim ve öksüz çocukların iftar yerini çiçek bahçesine çevirdiğini söyledi.

Vakfın bölge, din, dil ırk ve mezhep gözetmeksizin dünyanın her yerindeki mazlumlara yardım etmeye çalıştığını anlatan Güllü, "İHH dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış, savaş, tabii afet gibi sebeplerden mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, evsiz, yurtsuz kalmış insanlara insani yardım ulaştırmak için kurulan ve hala bu ilkeler doğrultusunda çalışmalarına devam eden bir kuruluştur." diye konuştu.

İlçede bu yıl 500 aileye giyim ve gıda yardımı yapıldığını, 150 öğrenciye burs verildiğini aktaran Güllü, 50 okulda Yetim Kardeş Projesi'ni başlattıklarını, bu çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Program, yetimlere giysi hediye edilmesiyle son buldu.

PARTNERİbrahim'den karşı atak... Demet'e konuşmak yasak!İbrahim'den karşı atak... Demet'e konuşmak yasak!
Uber sürücüsü aracının tavanı üzerinde gözaltına alındıUber sürücüsü aracının tavanı üzerinde gözaltına alındı
Marmaris'te faciadan dönüldü! Önce kendilerini sonra da polis ve zabıta ekiplerini yakmaya kalktılar Marmaris'te faciadan dönüldü! Önce kendilerini sonra da polis ve zabıta ekiplerini yakmaya kalktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dünya yetimler günü Adıyaman iftar yemeği Kahta yetimler

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yeni imajına beğeni yağdı...

Yeni imajına beğeni yağdı...

Ordu'da radyasyon oranlarının yükseldiği iddiasına açıklama

Ordu'da radyasyon oranlarının yükseldiği iddiasına açıklama

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmaris'te faciadan dönüldü! Önce kendilerini sonra da polis ve zabıta ekiplerini yakmaya kalktılar

Marmaris'te faciadan dönüldü! Önce kendilerini sonra da polis ve zabıta ekiplerini yakmaya kalktılar

Sarar ailesine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu

Sarar ailesine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu

Jandarma aracı, şarampole devrildi: 4 asker yaralı

Jandarma aracı kaza yaptı: 4 asker yaralı!

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarın akşama kadar sürecek

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarın akşama kadar sürecek

Kadıköy'de bir hastanede yangın çıktı

Kadıköy'de hastanede korkutan yangın!

Tartıştığı müşterinin otelini bastılar: 4 yaralı

Bıçak ve sopalarla otel bastılar: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.