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Yetim çocuklar yararına kermes

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 15:17 | Son Güncelleme

Hacı Bayram-ı Veli Yardımlaşma Derneğince düzenlenen kermesten elde edilen gelir, yetim çocuklar ile maddi durumu iyi olmayan ailelere bağışlanacak

Hacı Bayram-ı Veli Yardımlaşma Derneğince yetim çocuklar ile maddi durumu iyi olmayan aileler yararına kermes düzenlendi.

Akşemseddin Bedesteni avlusunda düzenlenen "3. Sevgi Bağı Kermesi"nde, İstiklal Marşı okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Mehter takımı da mehter marşını seslendirdi.

Gönüllüler tarafından hazırlanan çeşitli el işi ürünler ve yiyeceklerin satışa sunulduğu kermese, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hacı Bayram-ı Veli Yardımlaşma Derneği Hayır Çarşısı Koordinatörü Perihan Nur Pazarcı, iki senedir Hayır Çarşısı konseptiyle etkinlikler düzenlediklerini, elde edilen tüm geliri yetim çocuklar ve ihtiyaç sahibi ailelere bağışladıklarını bildirdi.

Pazarcı, 2 bine yakın yetim çocuğa baktıklarını, yardımları düzenli hale getirmeye çalıştıklarını anlattı.

Türklerin yanı sıra Iraklı, Özbek, Afgan ve Suriyeli ailelere yardımda bulunduklarını dile getiren Pazarcı, kermeste stantta duranların gönüllülük esasıyla çalıştığını belirtti.

Kermes, 28 Nisan Pazar akşamına kadar açık olacak.

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