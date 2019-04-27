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Yetim çocuklara off road araçlarıyla şehir turu attırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 15:22 | Son Güncelleme

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneğinin "Yetim Dayanışma Günleri" etkinliği kapsamında off road grubu üyelerinin özel tasarımlı arazi araçlarıyla gezen çocuklar, fidan dikimine de katıldı

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneğince düzenlenen etkinliğe katılan yetim çocuklar, off road aracı ve motosikletle şehir turu attı.

Dernek tarafından "Yetim Dayanışma Günleri" kapsamında bu yıl beşincisi düzenlenen etkinlikte, Kütahya Off Road Grubu üyeleri, yetim çocukları özel tasarımlı arazi araçlarına bindirerek bir süre şehir içinde gezdirdi. Daha sonra Hacıazizler Mahallesi yakınındaki ormanlık alana getirilen çocuklar, gönüllülerle fidan dikti.

Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, etkinlikte yaptığı konuşmada, henüz küçük yaşlardaki çocuklara ağaç sevgisinin kazandırılması amacıyla düzenlenen etkinliğin önemli olduğunu söyledi.

Etkinliğin sivil toplum kuruluşu ile kamu iş birliğinde yapılmasının ayrı bir önemi olduğunu anlatan Ertekin, "Faaliyette emeği geçen arkadaşları tebrik ederim. Gönüllü bir çalışma olarak geleceğimize ve çevremize verilen bu hizmetin daim olmasını diliyorum." dedi.

Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar da 5 yılda yaklaşık 5 bin fidan diktiklerini aktardı.

Kütahya Off Road Grubu ve motosiklet gruplarının bu etkinliğe destek verdiğini belirten Yenipazar, "5 yıldır bizim için tahsis edilen alana fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 500 civarında fidanın dikimi ile beraber, önceki senelerde dikimi yapılan fidanlarımızın bakımını da yapıyoruz. Böylelikle bir yetim hatıra ormanı oluşturmuş olduk. Önümüzdeki yıllarda da yine bize gösterilecek yerlere fidan dikimini devam ettireceğiz." diye konuştu.

Fidanların toprakla buluşturulmasının ardından Belediye Sosyal Tesisleri'nde yaklaşık 100 yetim çocuk için doğum günü programı da düzenlendi. Pastaların üzerindeki mumları üfleyen çocuklar gönüllerince eğlendi.

Etkinlikte, destek veren kurum ve gruplara plaket takdim edildi.

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