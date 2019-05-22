HABER

Yetim çocuklardan İstanbul Valisi ve İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya’ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 22:32 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, ‘Dünya Yetimler Günü’ dolayısıyla yetim çocukları misafir etti.İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, “Dünya Yetimler Günü” vesilesiyle İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Başkanı Reşat Başer ve yetim çocukları ağırladı.

Yetim çocuklardan İstanbul Valisi ve İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya’ya ziyaret

İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, ‘Dünya Yetimler Günü’ dolayısıyla yetim çocukları misafir etti.
İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, “Dünya Yetimler Günü” vesilesiyle İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Başkanı Reşat Başer ve yetim çocukları ağırladı. İBB Başkan Vekili Yerlikaya, 2004 yılından beri Müslüman ülkelerde yetim çocukların farkındalığına dikkat çekmek için ilan edilen “Dünya Yetimler Günü” kapsamında Kerkük, Nijer, Filistin, Azerbaycan ve Bosna Hersek’ten gelen yetim çocuklarla sohbet etti. Sohbetin ardından çocuklar ülkelerinden getirdikleri hediyeleri İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya’ya verdi.
Yetim çocukların ziyaret programı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Yetim çocuklardan İstanbul Valisi ve İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya’ya ziyaret

Yetim çocuklardan İstanbul Valisi ve İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya’ya ziyaret

Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu! Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu!
Uber sürücüsü aracının tavanı üzerinde gözaltına alındıUber sürücüsü aracının tavanı üzerinde gözaltına alındı
Önce kendilerini sonra da gelen ekiplerini yakmaya kalktılar Önce kendilerini sonra da gelen ekiplerini yakmaya kalktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahalleli ne yapacağını şaşırdı! Ne evden çıkabiliyorlar ne de pencereleri açabiliyorlar

Mahalleli ne yapacağını şaşırdı! Ne evden çıkabiliyorlar ne de pencereleri açabiliyorlar

YSK kesin sonuçları ilan etti

YSK kesin sonuçları ilan etti

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe itirafı!

Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe itirafı!

Ordu'da radyasyon oranlarının yükseldiği iddiasına açıklama

Ordu'da radyasyon oranlarının yükseldiği iddiasına açıklama

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmaris'te faciadan dönüldü! Önce kendilerini sonra da polis ve zabıta ekiplerini yakmaya kalktılar

Önce kendilerini sonra da gelen ekiplerini yakmaya kalktılar

Sarar ailesine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu

Sarar ailesine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu

Jandarma aracı, şarampole devrildi: 4 asker yaralı

Jandarma aracı kaza yaptı: 4 asker yaralı!

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarın akşama kadar sürecek

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarın akşama kadar sürecek

Kadıköy'de bir hastanede yangın çıktı

Kadıköy'de hastanede korkutan yangın!

Tartıştığı müşterinin otelini bastılar: 4 yaralı

Bıçak ve sopalarla otel bastılar: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.