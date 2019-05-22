Yetim çocuklardan Yerlikaya'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, "Dünya Yetimler Günü" vesilesiyle İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Yetim Birimi Başkanı Başkanı Reşat Başer ve yetim çocukları ağırladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığından yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya, 2004 yılından beri Müslüman ülkelerde yetim çocukların farkındalığına dikkati çekmek için ilan edilen "Dünya Yetimler Günü" kapsamında Başer'in başkanlığında kendisini ziyaret eden Kerkük, Nijer, Filistin, Azerbaycan ve Bosna Hersek'ten gelen yetim çocuklarla sohbet etti.

Sohbetin ardından çocuklar ülkelerinden getirdikleri hediyeleri Ali Yerlikaya'ya verdi.

Yetim çocukların ziyaret programı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

