HABER
  4. Yetim çocukları Muş’dan getirip Bursa’da sağlık taramasından geçirdiler

Yetim çocukları Muş’dan getirip Bursa’da sağlık taramasından geçirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 09:27 | Son Güncelleme

Tüm Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TÜMBULSEVDER), sosyal sorumluluk projesi kapsamında Muş’tan 50 yetim ve öksüz çocuğu Bursa’ya getirip sağlık taramasından geçirtti.Tüm Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TÜMBULSEVDER), ’Yetimi Güldür ki Sen de Gülesin’ projesi ile Muş Bulanık’tan 50 öksüz ve yetim çocuğu Bursa’ya getirdi.

Tüm Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TÜMBULSEVDER), sosyal sorumluluk projesi kapsamında Muş’tan 50 yetim ve öksüz çocuğu Bursa’ya getirip sağlık taramasından geçirtti.
Tüm Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TÜMBULSEVDER), ’Yetimi Güldür ki Sen de Gülesin’ projesi ile Muş Bulanık’tan 50 öksüz ve yetim çocuğu Bursa’ya getirdi. Bursa’nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezen öğrenciler, Bursa Verem Savaş Dernek Başkanlığında kan alınıp röntgen filmi çekilerek sağlık taramasından geçirildi. Dernek Başkanı Dr. Timur Yıldız, Muş’tan Bursa’ya gelen yetim ve öksüz çocuklarla tek tek ilgilendi.
Tüm Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TÜMBULSEVDER) Başkanı Selahattin Turan, "Dernek olarak hazırlamış olduğumuz projeydi. Bulanık’tan Bursa’ya kardeşlik köprüsü kurduk. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında toplanan kurul, projemiz onaylandı. Bu proje kapsamında buraya gelen kardeşlerimizin mutluluğu için her türlü katkılarımızı yaptık. Bursa’nın tarihi ve kültürel yerlerini gezdirerek gençlerimize unutamayacakları bir program düzenledik. Bursa’da sağlık taramasından geçmeden gitmesinler diyerek onları Bursa Verem Savaş Derneğine getirerek sağlık taramasından geçirdik. Bu imkanı bize sunan Dernek Başkanı Dr. Timur Yıldız hocama ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.
Bursa Verem Savaş Derneği Başkanı Dr. Timur Yıldız, "Derneğimiz kamu yararına bir dernektir. Muş Bulanık ilçesinden ilimize gelen öğrenci kardeşlerimize ne yapabilirizin düşüncesi içerisinde kardeşlerimizi sağlık taramasından geçirdik" diye konuştu.
Sağlık taramasından geçen öğrenciler ise, "Bursa’da olmaktan çok mutluyuz. Bugün sağlık taramasından geçtik. Bu zamana kadar hiç bu kadar detaylı sağlık taramasından geçmedik. Bize bu imkanı sunan herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

PARTNER60 kişi gece yarısı... Böyle basıldılar!60 kişi gece yarısı... Böyle basıldılar!
Köylü kadınlar ekmek yapıp satarak cami yaptırıyorKöylü kadınlar ekmek yapıp satarak cami yaptırıyor
İlçenin sokağı okulun içinden geçiyorİlçenin sokağı okulun içinden geçiyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

20 yaşındaki Suriyeli gencin korkunç ölümü!

20 yaşındaki Suriyeli gencin korkunç ölümü!

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Bariyere ok gibi saplanan bu araçtan sağ çıktılar!

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Bariyere ok gibi saplandı!

Denizli'de polisten şok denetim

Denizli'de polisten şok denetim

İstanbul'da makas dehşeti! Alkollü sürücü otoyolu karıştırdı!

İstanbul'da makas dehşeti! Alkollü sürücü otoyolu karıştırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.