Yetim çocukları oyuncakla sevindirdiler

ESKİŞEHİR (AA) - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) ve Beşir Derneği Eskişehir şubeleri tarafından "Yetim çocuklar sevinsin" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında toplanan oyuncaklar, 500 yetim çocuğu sevindirdi.

TÜMSİAD Şube Başkanı Ali Engiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşir Derneği iş birliğiyle, herhangi bir nedenle yetim kalan çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmak amacıyla oyuncak kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Dernek üyelerinin katkılarıyla bir haftada toplanan oyuncakları 500 yetim çocuğa adresinde teslim ettiklerini anlatan Engiz, şöyle konuştu:

"Mazlumların ve masumların sesi Türk halkı, dün olduğu gibi bugün de çevresinde olan olaylara kayıtsız kalmamıştır. Bu kapsamda Eskişehir'e yerleşen savaş mağduru Suriyeli ailelerin yetim çocukları ile yoksul ailelerin yetim çocuklarına yönelik oyuncak kampanyamız amacına ulaştı. Yetim çocukların yüzlerindeki tebessüm bizim için çok önemli. Çocukların gülmesini, savaşların yerini barış ve huzurun almasını istiyoruz. Çocuklarımız bizlerin geleceği. Beşir Derneği ve kampanyaya destek olanlara teşekkür ederiz."

