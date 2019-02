İSTANBUL (AA) - EKREM KAFTAN / AYŞE BÜŞRA ERKEÇ - Ebru ve minyatür sanatçısı Suna Koçal, "Her gittiğim ülkede mutlaka programıma eklemelerini istediğim zihinsel engelliler, down sendromlu çocuklar ve yetim çocuklarımızla çalışmak benim için ayrı bir aşk haline geldi. Çünkü onlarla ebru yapmak, ebrunun insan üzerindeki etkisini ve sihrini en güzel şekilde yansıtıyor." dedi.

Gül Baba Müzesi'nde gerçekleştirdikleri çalışmaları 3-80 yaş arasındaki sanatseverlerle belirlenen gruplar halinde çalıştıklarını ve sanat dallarına ilişkin bilgilerin tarihi serüvenini Almanca, İngilizce ve Türkçe olmak üzere 3 ayrı dilde anlattığını kaydeden Koçal, "Tarihi bir köy olan Szendendre'deki MANK kültür sanat merkezinde de Macar sanatçılar ve farklı gruplara çalıştaylar gerçekleştirdim. Kıymetli Hikmet Barutçugil ve Mehmet Gürsoy hocalarımla beraber seminerde sanatlarımızı anlattık." diye konuştu.

- "Sanatımız için en çok 'Kadim Sanatlarımız' tanımlamasını seviyorum"

Koçal, her gittiği ülkede zihinsel engelli, down sendromlu çocuklar ve yetim çocuklarla çalışmak istediğini dile getirerek, "Zihinsel engelli, down sendromlu çocuklar ve yetim çocuklarla çalışmak benim için ayrı bir aşk haline geldi. Çünkü onlarla ebru yapmak, ebrunun insan üzerindeki etkisini ve sihrini en güzel şekilde yansıtıyor. Bu eşsiz gönüllerde suya düşen damlalar, onlardaki sevinci şarkıya, kahkahaya ve mutluluk çığlıklarına dönüştürüyor. İşte onların bu mutluluklarını yaşamak benim için dünyalara bedel bir haldir." değerlendirmesinde bulundu.