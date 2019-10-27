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Yetim çocuklarla, protokol maç yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 16:46 | Son Güncelleme

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez’inde aralarında bulunduğu protokol, yetim çocuklarla halı saha maçı yaptı.Elazığ İHH Şubesi tarafından “Yetim Gülerse, Dünya Güler” sloganı ile bir etkinlik düzenlendi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez’inde aralarında bulunduğu protokol, yetim çocuklarla halı saha maçı yaptı.
Elazığ İHH Şubesi tarafından “Yetim Gülerse, Dünya Güler” sloganı ile bir etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlik kapsamında il protokolü ile yetim çocuklar halı saha maçı yaptı. Maça, Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ile MHP İl Başkanı Semih Işıkver katıldı. Protokol ile birlikte maç yapan çocuklar doyasıya eğlendi.
Yetim çocuklarının kendi evlatları olduğunu dile getiren Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, "Pazar günümüzü birlikte geçirmiş olacağız. İnşallah onların da keyif alacağı bir etkinlik olur. Zaten her zaman onların yanlarındayız ama bu etkinlikle bir kez daha göstermiş olacağız” dedi.
Bu güzel organizasyonda, güzel çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “İHH dünyanın bir yanında 100 bine yakın yetime ulaşmanın gayretinde. Tüm çalışanlarına başarılar diliyorum. Bizlerde bugün bu çocuklarımızla bir arada olarak, bu çocuklarımızın geleceğe dair duygularını yeşertebilmek, onların her daim yanlarında olduğumuzu hissettirebilme adına bugün güzel bir organizasyon yapıyoruz” diye konuştu.
Türkiye ve dünyada 100 bine aşkın yetim çocuğa destek olmaya çalıştıklarını ifade eden İHH Elazığ Şube Başkanı Metin Kılıç, “Elazığ’da yaklaşık 360 çocuğumuzun, aileleri olmaya çalışıyoruz. 8 yıldır bu vazifemizi hakkıyla yerine getirdiğimize inanıyorum. Bugün vaktini bizlerle geçiren protokolümüze teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel yarınlara bu çocuklarla yürüyeceğiz" diye konuştu.

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