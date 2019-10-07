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Yetim dayanışma günleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 16:55 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yılki "Yetim Dayanışma Günleri"ni eylül, ekim ve kasım aylarında icra edecek.

İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yılki "Yetim Dayanışma Günleri"ni eylül, ekim ve kasım aylarında icra edecek. 128 bin 669 yetim ve ailesinin faydalanacağı proje için hayırseverlerin destekleri bekleniyor.
İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yıl 9’uncusunu icra edeceği Yetim Dayanışma Günleri (YDG) ile 128 bin 669 yetim ve ailesine iyilik götürecek. 607 projenin gerçekleştirileceği Yetim Dayanışma Günleri, eylül, ekim ve kasım aylarında Türkiye ile birlikte 33 ülke ve bölgede icra edilecek. YDG kapsamında yetim sponsorlarının da eşlik edeceği İHH ekipleri içerisinde, yurt içi ve yurt dışından STK temsilcileri, eğitimciler, aktivistler, basın ve medya mensupları, edebiyat ve sanat dünyasından isimler, akademisyenler, sağlık görevlileri ve farklı meslek grubundan gönüllüler yer alacak. İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kaptan, "Yetim Dayanışma Günleri kapsamında yürüttüğümüz projeler ile 2019 yılında Bursa ilinde hamiliğini üstlendiğimiz evlilik çağındaki 3 yetime çeyiz yardımı, eğitim ve öğrenimine devam eden 450 ihtiyaç sahibi çocuğa kırtasiye yardımı ve yetim çocuklar için 4 günlük bir şenlik düzenledik. Yurt içinde başta Bursa olmak üzere çevre illerde, yurt dışında ise, Gürcistan, Arakan, Filistin, Lübnan, Sudan ve Yemen’ de yetimlerin ve yetim ailelerinin elinden tutacağız. Bursa’ da hamiliğini üstlendiğimiz ve düzenli aralıklarla destek verdiğimiz 500 yetime kışlık mont ve bot yardımında bulunacağız. Ayrıca 30 yetim ailesine kışlık yakacak yardımında bulunacağız. Gürcistan’da desteklediğimiz ve aylık sponsoru olduğumuz 300 çocuğun kışı daha sıcak geçirmeleri adına çalışma yürüteceğiz. Arakan’da; 300 aileye süt keçisi alımı hedefliyoruz. Böylece her aile hem hayvandan ihtiyacını karşılayabilecek hem de hayvanı çoğaltarak geçim kaynağı sağlayabilecek. Filistin’ de, abluka altındaki Müslümanların maalesef yaşam şartları Siyonist rejimin kısıtlamalarıyla oldukça zor durumda. Eğitim, sağlık, hijyen ve gıda alanında büyük kısıtlamalar olduğundan dolayı açık hava hapishanesine dönmüş Gazze ve Batı Şeria’ da hamiliğini üstlendiğimiz 500 yetim ve yetim ailesine 98 bin TL değerinde hijyen kiti dağıtmayı hedefliyoruz. Lübnan’da; hamiliğini üstlendiğimiz 300 yetime kışlık kıyafet yardımı yapmayı hedefliyoruz. Sudan’ da; hamiliğini üstlendiğimiz 30 yetimin ailesine küçük baş hayvan desteği vereceğiz.
Yemen’ de; iç savaşın yetim bıraktığı ailelere destek amacıyla 26 ailenin savaştan zarar görmüş evlerinin tadilatını yaptıracağız" dedi.
Projelere destek vermek isteyen yardımseverler sosyal medya hesaplarımızdan, internet sitemizden, Bursa İHH iletişim merkezinden ya da şube merkezleri ile irtibata geçebilir.

Yetim dayanışma günleri başladı

Yetim dayanışma günleri başladı

Yetim dayanışma günleri başladı

Yetim dayanışma günleri başladı

Yetim dayanışma günleri başladı

Yetim dayanışma günleri başladı

Yetim dayanışma günleri başladı

Yetim dayanışma günleri başladı

Yetim dayanışma günleri başladı

Yetim dayanışma günleri başladı

Yetim dayanışma günleri başladı

Yetim dayanışma günleri başladı

Yetim dayanışma günleri başladı

Yetim dayanışma günleri başladı

Yetim dayanışma günleri başladı

Yetim dayanışma günleri başladı

Yetim dayanışma günleri başladı

Yetim dayanışma günleri başladı

Yetim dayanışma günleri başladı
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