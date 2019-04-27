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Yetim öğrenciler Sultangazi’deki Uçurtma Şenliği’nde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 14:36 | Son Güncelleme

Sultangazi Belediyesi öncülüğünde düzenlenen “Uçurtma Şenliği” programında yetim öğrenciler doyasıya eğlendi.Sultangazi Belediyesi ve Pusula Çocuk Kulübü işbirliğiyle düzenlenen “Uçurtma Şenliği” programı kapsamında Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda bir araya gelen yetim öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Sultangazi Belediyesi öncülüğünde düzenlenen “Uçurtma Şenliği” programında yetim öğrenciler doyasıya eğlendi.
Sultangazi Belediyesi ve Pusula Çocuk Kulübü işbirliğiyle düzenlenen “Uçurtma Şenliği” programı kapsamında Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda bir araya gelen yetim öğrenciler gönüllerince eğlendi. Sultangazi semalarında uçurtmalarını “Emanet” temasıyla uçuran öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde sandalye kapmaca, çuval yarışı, elma yeme gibi geleneksel oyunlar da oynadı.

"Sultangazimizin kent ormanında emanet yavrularımızı ağırlıyoruz"
Yetim öğrencileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç, “23 Nisan etkinlikleri kapsamında bize emanet olan yavrularımızla birlikte hafta içerisinde değişik etkinliklerde bulunduk. Bugün de baharın gelmesiyle birlikte yeşil Sultangazimizin kent ormanında emanet yavrularımızı ağırlıyoruz. Bugün burada uçurtma şenliği adı altında birçok etkinlik yapacağız. Geleneksel oyunlarımızı yavrularımız oynayacak. Eğlenecekler ve uçurtmalarını uçuracaklar. Uçurtma şenliği kapsamında da en iyi uçurtma uçuran yavrumuza da ödüllerimiz var. Ayrıca tüm yavrularımıza da başkanımız Sayın Av. Abdurrahman Dursun Bey’in hediyeleri olacak. Yavrularımızı Sultangazimizde ağırlamaktan büyük keyif aldığımızı ifade etmek isterim” diye konuştu.
Düzenlenen bu etkinlik için Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’a teşekkür eden öğrenci Halil İbrahim, “Buraya eğlenmek için, güzel bir gün geçirmek için geldim. Arkadaşlarımla birlikte eğleneceğiz, uçurtma şenliği yapacağız. Az önce söylediler Trafik Eğitim Parkına gideceğiz. Abdurrahman Dursun’u çok seviyorum. Ellerinden öpüyorum. Çok iyi bir insan. Güzel işlere imza atması için dileğimi sunuyorum” dedi.
Etkinliğe katılan öğrencilerden Ecrin Çetin ise, “Daha önce uçurtma uçurdum. Bu ikinci olacak, çok mutluyum. 23 Nisan bize Ata’mızdan çok büyük bir armağan. Çok mutlu oluyorum 23 Nisan’da. Çünkü Ata’mızdan bir armağan aldık biz çocuklar. Bu armağanı çocuklara emanet etmiş Ata’mız. Biz de bu yüzden çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

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