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Yetim Türkmen çocukları Karacabey’i keşfetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 16:48 | Son Güncelleme

Aileleri Bayırbucak’ta şehit düşen yetim Türkmen çocukları, Karacabey Belediyesi ve Bursa İnsani Yardım Derneği organizasyonuyla düzenlenen kamp dolayısıyla Karacabey’de buluştu.

Yetim Türkmen çocukları Karacabey’i keşfetti

Aileleri Bayırbucak’ta şehit düşen yetim Türkmen çocukları, Karacabey Belediyesi ve Bursa İnsani Yardım Derneği organizasyonuyla düzenlenen kamp dolayısıyla Karacabey’de buluştu. Longoz mesire alanında düzenlenen kampta çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.
Suriye Türkmen Dağı’nda çıkan çatışmalarda ailelerini kaybeden ve Türkiye tarafından sahip çıkılarak Gaziantep ve Mersin’de özel olarak kurulan yetim kamplarına alınan çocuklar, burada psikolojik tedavi başta olmak üzere rehabilitasyon sürecinden geçiriliyordu. İHH tarafından, çocukların yaşadıkları şoku ve kötü günleri geride bırakmaları adına 3 günlük Bursa gezisi tertip edildi. Bursa gezilerinde 1 günlerini Karacabey’e ayıran yetim çocuklar, Longoz mesire alanındaki etkinlikte yaşadıkları şoku bir nebze de olsa atma imkânı buldu.
Bursa İnsani Yardım Derneği ve Karacabey Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen kampta 60 kadar yetim çocuk yer aldı. Gün boyu renkli faaliyetlerle eğlenen çocuklar için mangal partisi tertiplendi. Ayrıca DJ Ali Toprak da eğlenceli şovlarıyla çocukların âdetâ gönlünü fethederken, düzenlenen yarışmalarla çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.
Belediye Başkanı Ali Özkan, İHH Bursa İl Başkanı ve Yetim Birimi Sorumlusu Âdem Demir, Meclis Üyesi Nursi Er ile İHH il ve ilçe yöneticilerinin de yer aldığı kampta Başkan Ali Özkan, yetim çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla uzun süre sohbet etti. çocuklar için Karacabey’de düzenlenen kamp, son derece keyifli geçti.

Yetim Türkmen çocukları Karacabey’i keşfetti

Yetim Türkmen çocukları Karacabey’i keşfetti

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