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Yetimi dolandıranların hesap hareketi 20 milyon lira

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 10:28 | Son Güncelleme

Adana’da emekli, dul ve yetim maaşlarını resmi evrakta sahtecilik yöntemiyle dolandırdığı iddiasıyla çökertilen ve 2 zanlının tutuklandığı operasyonda 15 kişilik suç şebekesinin 4 yıllık hesap hareketinin yaklaşık 20 milyon lirayı bulduğu ortaya çaktı.Olay, Şubat ayının sonunda emekli H.Ü.’nün Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olmasıyla başladı.

Yetimi dolandıranların hesap hareketi 20 milyon lira

Adana’da emekli, dul ve yetim maaşlarını resmi evrakta sahtecilik yöntemiyle dolandırdığı iddiasıyla çökertilen ve 2 zanlının tutuklandığı operasyonda 15 kişilik suç şebekesinin 4 yıllık hesap hareketinin yaklaşık 20 milyon lirayı bulduğu ortaya çaktı.
Olay, Şubat ayının sonunda emekli H.Ü.’nün Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olmasıyla başladı. Borcu olan H.Ü., yardım etme bahanesiyle kendisine ulaşan şebekenin düzenlediği 1’i sahte 3 senet yüzünden 150 bin liralık borç batağına sürüklendiğini anlattı. Polis, yaşlı adamın ifadesi doğrultusunda 5 ay boyunca Aydoğan Ş. (41) ve Mustafa Yavuz M. liderliğindeki şebekeyi adım adım takip edip delil topladı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu deliller üzerine şebeke liderlerinden Aydoğan Ş. ve sevgilisi Yaprak A.’nın da aralarında bulunduğu 4’ü kadın 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine kaçakçılık büro amirliği dedektifleri 31 Temmuz şafak vakti eş zamanlı olarak Adana ve İstanbul’da 15 adrese baskın düzenledi. Şebeke liderinin, Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi’ndeki şato görünümlü evine baskın düzenleyen polis kapıda bulunan 5 ayrı pitbull cinsi köpeği veteriner hekim yardımıyla etkisiz hale getirerek kafeslere koydurdu. Oynar başlıklı ve zoom özelliği olan güvenlik kameralarıyla korunan evde sevgilisi Yaprak A. ile yaşayan Aydoğan Ş. gözaltına alındı. Ekipler evde yaptıkları aramada alacak defteri, boş ve dolu senetler, çek fotokopileri, cep telefonları, bilgisayar, dijital materyaller ile 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Polis operasyonda 15 zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince zanlılardan Aydoğan Ş. ve Mustafa Yavuz M. tutuklamış, Onur T., Mustafa Ç. Hubeyb A. ile Mehmet Y.’ye ev hapsi tedbiri uygulanırken, geri kalan zanlılar ise yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

4 yılda servet dolandırdılar
Savcılık zanlıların hesap hareketliliğinin de incelenmesini istedi. Yapılan incelemede emekli, dul ve yetim maaşı alan 77 vatandaşı dolandırdığı ileri sürülen 15 kişinin 4 yıllık hesap hareketinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Ev hanımı ve şebeke liderlerinden birinin annesi olan Ayfer M.’nin 4 yıllık hesap hareketinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirlendi. Yine hiçbir işi olmayan Mustafa Ç. isimli şahsın 4 yıllık hesap hareketinin ise yaklaşık 4 milyon lira olduğu tespit edildi.
Osman E. isimli şahsın hesabında ise 4 yılda yaklaşık 5 milyon liralık hareketlilik olduğu anlaşıldı. Şebekenin lideri olduğu öne sürülen Aydoğan Ş. ve Mustafa Yavuz M.’nin 4 yıllık hesap hareketinin çok az olduğu dolandırılan paraları başkalarının hesaplarına yatırdıkları ileri sürüldü.
Hesabında para olan Ayşe B. isimli kadının kendisine Mustafa Ç.’nin hesap açtığını kartı da şifresini de Mustafa Ç.’nin aldığını yatan paralardan haberinin olmadığını söylediği iddia edildi. Mustafa Yavuz M.’nin annesi Ayfer M.’nin ise kendine hesabı oğlunun açtırdığını söylediği, Mustafa Yavuz M.’nin de bunu kabul ettiğini ancak her şeyin yasal olduğunu söylediği öne sürüldü.

Yetimi dolandıranların hesap hareketi 20 milyon lira

Yetimi dolandıranların hesap hareketi 20 milyon lira

Yetimi dolandıranların hesap hareketi 20 milyon lira

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