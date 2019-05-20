Yetimler, barış ve özgürlük istedi

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından ilan edilen "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) davetlisi olarak Türkiye'ye gelen farklı ülkeden 50 yetim, dünyada barış, özgürlük ve huzurun hakim olmasını istedi. Yetimler, İHH'nın Fatih'teki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, geleceğe ilişkin düşüncelerini paylaştı. Azerbaycan, Bosna-Hersek, Filistin, Lübnan, Pakistan, Kırgızistan, Etiyopya, Irak, Suriye, Afganistan ve Çeçenistan gibi ülke ve bölgelerden gelen yetimler, tüm çocukların ancak barış ve huzur ortamında mutlu olabileceklerini dile getirdi. Filistinli yetim Hala Abdulrahim, Lübnan'daki bir kampta büyüdüğünü ve asıl vatanı olan Filistin'i hiç görmediğini belirterek, "Bir mülteci kampında yaşıyorum. Ülkemi hiç görmedim. Filistin'i sadece dedemin anlattığı hikayelerden biliyorum. Ülkemin bağımsızlığını ve orada özgürce yaşamayı istiyorum." dedi. Azerbaycanlı Arif Sadigova ise iki arzusu olduğunu vurgulayarak, "Bütün çocukların gülmesini istiyorum. Hiçbir çocuk kurşunların ve bombaların altında kalmasın ve ezilmesin. Hepsinin yüzleri gülsün." diye konuştu.

Doğu Türkistanlı Alma Farak Rahime ise şunları kaydetti: "Doğu Türkistan'da çocuklar, kamplarda yaşıyor. Her çocuk okumak istiyor ama okuyamıyor. Onların Uygurca konuşmaları yasak. Baskı ve tehditlerden dolayı Çince konuşuyorlar. Ben hepsinin Uygurca konuşmasını istiyorum. Hepsinin anne ve babasının yanında olmasını istiyorum. Uygurlu çocukların anne ve babaları cezaevlerine atılıyor. Uygurlu çocuklar için barış, özgürlük istiyorum. İHH'ya teşekkür ediyorum." Bosna Hersek'ten Marima Kertoviç ise Mostar'dan geldiğini belirterek, "Burada, dünyanın farklı yerlerinden gelen yetim çocuklar olarak bir araya geldik. Hepimizin ortak mesajı var, dünyadaki çocuklar hep beraber gülsün. Bunların hepsi sevgi ve barış içerisinde arkadaş olsun. Çünkü sevgiyi paylaşmak güzeldir. Herkes çocuk gibi sevsin, çünkü çocuğun kalbi en temizdir." ifadelerini kullandı. Kriz ve çatışmaların devam ettiği Suriye'den gelen Aleyna Ali de "Sadece iki şey söylemek istiyorum. Birincisi, dünyada barış olmasını istiyorum. İkincisi de ülkemdeki savaşın durmasını istiyorum." dedi