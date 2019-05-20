Yetimler, barış ve özgürlük istedi

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından ilan edilen "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) davetlisi olarak Türkiye'ye gelen farklı ülkeden 50 yetim, dünyada barış, özgürlük ve huzurun hakim olmasını istedi.
Yetimler, İHH'nın Fatih'teki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, geleceğe ilişkin düşüncelerini paylaştı.
Azerbaycan, Bosna-Hersek, Filistin, Lübnan, Pakistan, Kırgızistan, Etiyopya, Irak, Suriye, Afganistan ve Çeçenistan gibi ülke ve bölgelerden gelen yetimler, tüm çocukların ancak barış ve huzur ortamında mutlu olabileceklerini dile getirdi.
Filistinli yetim Hala Abdulrahim, Lübnan'daki bir kampta büyüdüğünü ve asıl vatanı olan Filistin'i hiç görmediğini belirterek, "Bir mülteci kampında yaşıyorum. Ülkemi hiç görmedim. Filistin'i sadece dedemin anlattığı hikayelerden biliyorum. Ülkemin bağımsızlığını ve orada özgürce yaşamayı istiyorum." dedi.
Azerbaycanlı Arif Sadigova ise iki arzusu olduğunu vurgulayarak, "Bütün çocukların gülmesini istiyorum. Hiçbir çocuk kurşunların ve bombaların altında kalmasın ve ezilmesin. Hepsinin yüzleri gülsün." diye konuştu.
Doğu Türkistanlı Alma Farak Rahime ise şunları kaydetti:
"Doğu Türkistan'da çocuklar, kamplarda yaşıyor. Her çocuk okumak istiyor ama okuyamıyor. Onların Uygurca konuşmaları yasak. Baskı ve tehditlerden dolayı Çince konuşuyorlar. Ben hepsinin Uygurca konuşmasını istiyorum. Hepsinin anne ve babasının yanında olmasını istiyorum. Uygurlu çocukların anne ve babaları cezaevlerine atılıyor. Uygurlu çocuklar için barış, özgürlük istiyorum. İHH'ya teşekkür ediyorum."
Bosna Hersek'ten Marima Kertoviç ise Mostar'dan geldiğini belirterek, "Burada, dünyanın farklı yerlerinden gelen yetim çocuklar olarak bir araya geldik. Hepimizin ortak mesajı var, dünyadaki çocuklar hep beraber gülsün. Bunların hepsi sevgi ve barış içerisinde arkadaş olsun. Çünkü sevgiyi paylaşmak güzeldir. Herkes çocuk gibi sevsin, çünkü çocuğun kalbi en temizdir." ifadelerini kullandı.
Kriz ve çatışmaların devam ettiği Suriye'den gelen Aleyna Ali de "Sadece iki şey söylemek istiyorum. Birincisi, dünyada barış olmasını istiyorum. İkincisi de ülkemdeki savaşın durmasını istiyorum." dedi
Lübnanlı İsmail Zerur ise savaşlardan nefret ettiğini vurgulayarak, "Çünkü, savaşlar ülkelerimizi yıkıyor ve birçok insanın ölmesine yol açıyor. Ülkemde barış içinde özgürce yaşamak istiyorum. Ülkelerimizin yeniden inşa edilmesi için savaşların durdurulmasını istiyorum." temennisinde bulundu.
İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Murat Yılmaz ise 4 yıl önce İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından ramazanın 15. gününün "Dünya Yetimler Günü" olarak ilan edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Yetim yavrularımızla ilgili yine yüreklerimiz dopdolu, gönlümüz coşkun. Onlarla beraber olabilmenin ve bunu bütün dünya ile paylaşıyor olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 4 yıldır Dünya Yetimler Günü'nü hep beraber idrak ediyoruz. Yetim yavrularımızın sıkıntılarını, dertlerini, sorunlarını, dile getirmeye çalışıyoruz. Bereketli bir 4 yıl geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Bu sayede dünyadaki yetimlerle daha çok ilgilenildiğini ifade edebilirim. Bu gayretler, çalışmalar, kayda değer olmakla birlikte yine de yeterli değil. Çünkü, dünya üzerinde savaşlar, insan eliyle gerçekleştirilen afetler sürüyor. Ümitsiz değiliz. Daha güzel ve aydınlık günlerde hep birlikte olacağız."
İHH Yetim Birimi Başkanı Reşat Başer de Türkiye'ye gelen yetimlerin kaldıkları süre boyunca İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezeceklerini ve çeşitli etkinliklere katılarak, kimsesiz çocuklarla ilgili mesajlar vereceklerini kaydetti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum