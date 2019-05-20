HABER

Yetimler iftar sofrasında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 21:46 | Son Güncelleme

Bursa'da 120 yetim ve ailesini bir araya getiren iftar programı kapsamında, Suriye'ye 7 tır yardım malzemesi gönderildi

Dünya Yetimler Günü dolayısıyla 120 yetim ve ailesi, Osmangazi Belediyesi ve Bursa İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde düzenlenen iftarda konuşan İHH Bursa Şubesi Başkanı Hüseyin Kaptan, her yıl ramazan ayının 15'inci gününün, "Dünya Yetimler Günü" olarak kutlandığını ve dünyaya mesaj verildiğini anlattı.

Kaptan, dünyada 400 milyona yakın yetimin bulunduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Bu faaliyetlerle dünyaya sesimizi duyurmak istiyoruz. Artık savaşların olmadığı, zulmün ortadan kalktığı bir dünya istiyoruz. Bunun için de her alanda gayretlerimizi göstermeye çalışıyoruz. İnşallah ramazan ayı bu yavrularımızın sıkıntılarından kurtulmalarına vesile olur. Biz İHH olarak ramazan ayında 160 ülkeye giderek oradaki yetimlerle, mazlumlarla hemhal olduk. Allah'a hamdolsun ki, bizleri yetimlerle beraber kıldı, onların dertleriyle dertlendirdi."

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da ramazan ayının bereketli geçmesini dileyerek, "Allah birliğimizi, bütünlüğümüzü daim etsin. Bugün yetimleri bir araya getiren programda emeği geçenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Bu arada iftar programı kapsamında Bursa'da hayırseverlerden temin edilen 7 tır yardım malzemesi, dualarla Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

PARTNERTürkiye'nin en güzel kadınlarıTürkiye'nin en güzel kadınları
‘Dünya Yetimler Günü’nde yetimler bir araya geldi‘Dünya Yetimler Günü’nde yetimler bir araya geldi
Fransa İçişleri Bakanı Castaner, Rapçi Conrad’ı nefret çağrısı nedeniyle şikayet ettiFransa İçişleri Bakanı Castaner, Rapçi Conrad’ı nefret çağrısı nedeniyle şikayet etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dünya yetimler günü Bursa iftar Osmangazi Belediyesi

En Çok Okunan Haberler

YSK toplantısı sona erdi! Gerekçeli karar bugün açıklanmayacak

YSK toplantısı sona erdi! Gerekçeli karar bugün açıklanmayacak

MEB açıkladı! 'Matematik dersi seçmeli' iddialarına yanıt

MEB açıkladı! 'Matematik dersi seçmeli' iddialarına yanıt

Demet dayanamadı! 'Kız bir nazar boncuğu tak!'

Demet dayanamadı! 'Kız bir nazar boncuğu tak!'

Aşıklardan beklenen haber geldi!

Aşıklardan beklenen haber geldi!

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Sarar Holding soyguncuları yakalandı

Bakan açıkladı! Sarar Holding soyguncuları yakalandı

'Suriyelilere özel mezarlık' iddiasına açıklama

'Suriyelilere özel mezarlık' iddiasına açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Biz Amerika'ya kafa tutuyoruz

Süleyman Soylu: Biz Amerika'ya kafa tutuyoruz

Malkara'da tehlikeli gerilim! Cinayet sonrası mahalle ayağa kalktı

Tehlikeli gerilim! Cinayet sonrası mahalle ayağa kalktı

Yargıtay, 'Emrah Serbes' kararını 23 Mayıs'ta verecek

Emrah Serbes için tarih belli oldu!

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.