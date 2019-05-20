Yetimler iftar sofrasında buluştu

Dünya Yetimler Günü dolayısıyla 120 yetim ve ailesi, Osmangazi Belediyesi ve Bursa İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde düzenlenen iftarda konuşan İHH Bursa Şubesi Başkanı Hüseyin Kaptan, her yıl ramazan ayının 15'inci gününün, "Dünya Yetimler Günü" olarak kutlandığını ve dünyaya mesaj verildiğini anlattı.

Kaptan, dünyada 400 milyona yakın yetimin bulunduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Bu faaliyetlerle dünyaya sesimizi duyurmak istiyoruz. Artık savaşların olmadığı, zulmün ortadan kalktığı bir dünya istiyoruz. Bunun için de her alanda gayretlerimizi göstermeye çalışıyoruz. İnşallah ramazan ayı bu yavrularımızın sıkıntılarından kurtulmalarına vesile olur. Biz İHH olarak ramazan ayında 160 ülkeye giderek oradaki yetimlerle, mazlumlarla hemhal olduk. Allah'a hamdolsun ki, bizleri yetimlerle beraber kıldı, onların dertleriyle dertlendirdi."

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da ramazan ayının bereketli geçmesini dileyerek, "Allah birliğimizi, bütünlüğümüzü daim etsin. Bugün yetimleri bir araya getiren programda emeği geçenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Bu arada iftar programı kapsamında Bursa'da hayırseverlerden temin edilen 7 tır yardım malzemesi, dualarla Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

