ABD vatandaşı Brittni De La Mora bir zamanlar yetişkin film sektöründe çalışıyordu.

Yetişkin film oyuncusuydu, hatip oldu

Sektöre 16 yaşındayken bir arkadaşı ile Meksika'ya ziyaret ettiğinde adım atmıştı.

Sahne adı Jenna Presley olan oyuncu sektörde çalıştığı süre boyunca 300 kadar film çekti.

Brittni De La Mora filmlerde oynadığı zamanlar aylık kazancının 30 bin doları bulduğunu söyledi.

Brittni De La Mora ne yazık ki uyuşturucu bağımlısı olmuştu.

Kazandığı tüm parayı uyuşturucuya harcıyordu.

Kazandığı tüm parayı uyuşturucuya harcıyordu.

Bu sebeple kirasını bile ödeyemeyecek hale gelmişti.

Fakat altı yıl önce Brittni De La Mora'nın yaşamı tamamen değişti.

Brittni De La Mora sektörü bırakmaya karar verdi.

Bunun sebebi oyuncunun Rahip Richard De La Mora ile tanışmasıydı.

Bunun sebebi oyuncunun Rahip Richard De La Mora ile tanışmasıydı.

Rahip Richard De La Mora ile evlenen Brittni De La Mora, Kaliforniya eyaletinde yer alan San Diego kentindeki Cornerstone Kilisesi'nde hatip oldu.

ABD'li haber kanalı Fox News, Brittni De La Mora ile yeni yaşamı üzerine bir röportaj gerçekleştirdi.

Brittni De La Mora, yetişkin film sektöründe çalışmanın dezavantajlı taraflarını anlattı.

31 yaşındaki kadın, 300 kadar filminin internet üzerinde bulunmasından şikayetçi olduğunu söyledi.

Filmleri sebebiyle yakın çevresi ve arkadaşları Brittni De La Mora'ya sürekli olarak 'Sen bir hatipsin. Neden hala filmlerin internette geziniyor?' sorusunu yöneltiyor.

Brittni De La Mora, gelecekte çocuk sahibi olması durumunda geçmiş hayatının yüzüne daha çok vurulacağından endişe duyuyor.