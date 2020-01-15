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  4. Yetişkin film yıldızı erkekte 'en sevdiği' şeyi açıkladı!

Yetişkin film yıldızı erkekte 'en sevdiği' şeyi açıkladı!

İLGİNÇ HABERLER  | 15.01.2020 14:19 | Son Güncelleme

Genel kanı kadınların hijyene ve güzel kokuya önem verdiği yönündedir. Ancak yetişkin film yıldızı Ivy Labelle’in son açıklamaları ezber bozan cinsten.

Yetişkin film yıldızı erkekte 'en sevdiği' şeyi açıkladı!

Zira Labelle’in erkekteki en büyük fetişi ‘vücut kokusu’. İnternetten soruları yanıtlayan güzel yıldız birlikte olacağı adamların deodorant ve parfüm kullanmamasını tercih ediyor.

Erkek vücudunun kendine has kokusunun onu tahrik ettiğini söyleyen Labelle’in çılgın fetişleri bunlarla da sınırlı değil.

"Bir erkeğin sizi hamile bırakmak için sizinle birlikte olma fikri beni kendimden geçiriyor. Çocuk falan istediğimden değil, sadece bunu hayal etmek çok seksi!" diyor Labelle.

FİLMLERİNDE EN SEVDİĞİ SAHNELER: NEON İLİŞKİ

Filmlerindeki en çok sevdiği sahneler sorulan yıldız özellikle izleyici gözünden çekilen ‘gonzo’ filmlerini çok sevdiğini, favori sahnelerinin ise neon renkli boyalarla farklı bir görsel şölen yarattıkları sahneler olduğunu belirtiyor.

Öte yandan mastürbasyona düşkün olduğunu çok eski yıllar önce kendini keşfettiğini söyleyen yıldız, gençken kendinden büyük bir erkek arkadaşı olduğunu ve tuvalette onun porno dergileriyle kapanıp saatlerce eğlenceli zamanlar geçirdiğini söyledi.

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