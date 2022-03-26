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Yetişkin film yıldızı Mia Malkova’dan şaşırtan itiraf! “Kralla birlikte olmak istiyorum”

26.03.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı yetişkin film yıldızı ve OnlyFans fenomeni Mia Malkova cinsel hayatına hayranlarını şaşırtacak bir açıklamaya imza attı. OnlyFans hesabı üzerinden kendisine gelen birbirinden tuhaf isteklerden bahseden Malkova, kendisinin en büyük arzusunun ise bir kralla beraber olmak olduğunu söyledi.

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova’dan şaşırtan itiraf! “Kralla birlikte olmak istiyorum”

Dünyanın en ünlü yetişkin film yıldızlarından biri olan Mia Malkova, 10,6 milyon sosyal medya takipçisine sahip. 29 yaşındaki aylık gelirinin ise 150-250 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 300 bin- 3 milyon 800 bin) arasında değiştiğini söyleyerek herkesi şaşırttı. Mia Malkova kısa süre önce OnlyFans'taki milyonlarca abonesinden aldığı bazı garip istekler hakkında yorum yaptı.

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“BENİM İSTEĞİM ÇOK FARKLI”

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Cinsel hayatına dair katıldığı bir podcastte konuşan Malkova, “Bir adam cinsel organına vurmamı istiyordu. Özellikle topuklu ayakkabıyla atılan tekmenin onu çok etkilediğini söylüyordu” dedi.

Hayranlarının tuhaf isteklerinin yanında kendi özel hayatına ilişkin bir itirafta bulunan Malkova, en büyük isteğinin bir kralla cinsel ilişkiye girmek olduğunu söyledi. Malkova, “Bunu daha öncede söyledim ama benim için biraz utanç verici, Çocukluk hayalim olabilir” diye konuştu.

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OnlyFans Mia Malkova
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