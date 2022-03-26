Yetişkin film yıldızı Mia Malkova’dan şaşırtan itiraf! “Kralla birlikte olmak istiyorum”

Dünyanın en ünlü yetişkin film yıldızlarından biri olan Mia Malkova, 10,6 milyon sosyal medya takipçisine sahip. 29 yaşındaki aylık gelirinin ise 150-250 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 300 bin- 3 milyon 800 bin) arasında değiştiğini söyleyerek herkesi şaşırttı. Mia Malkova kısa süre önce OnlyFans'taki milyonlarca abonesinden aldığı bazı garip istekler hakkında yorum yaptı.

“BENİM İSTEĞİM ÇOK FARKLI”

Cinsel hayatına dair katıldığı bir podcastte konuşan Malkova, “Bir adam cinsel organına vurmamı istiyordu. Özellikle topuklu ayakkabıyla atılan tekmenin onu çok etkilediğini söylüyordu” dedi.

Hayranlarının tuhaf isteklerinin yanında kendi özel hayatına ilişkin bir itirafta bulunan Malkova, en büyük isteğinin bir kralla cinsel ilişkiye girmek olduğunu söyledi. Malkova, “Bunu daha öncede söyledim ama benim için biraz utanç verici, Çocukluk hayalim olabilir” diye konuştu.



