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Yetişkin film yıldızı öyle bir kaza geçirdi ki! Bir daha erotik filmlerde rol alamayabilir

13.10.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film yıldızı Adriana Chechik, korkunç bir kaza geçirdi. Bir köpük havuzuna atlayan genç kadın, ne yazık ki sırtını kırdı ve hastaneye kaldırıldı. Çarşamba günü ameliyat olan Checkik, sosyal medya hesabından durumuna dair detayları hayranlarıyla paylaştı.

Yetişkin film yıldızı öyle bir kaza geçirdi ki! Bir daha erotik filmlerde rol alamayabilir

Yetişkin film yıldızı ve ünlü Twitch yayıncısı olan Adriana Chechik, bir hayran buluşması olan TwitchCon'a katıldı. Rakibine karşı bir oyun savaşında kazandığı zaferi kutlamak için köpük havuzuna atlayan genç kadın, sırtını kırdıktan sonra ölmenin çektiği acıdan daha iyi olacağını söyledi.

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ACI İÇİNDE KALDI

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Check'in kaza anını gösteren bir video sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde genç kadının çukurun ne kadar sığ olduğunu anlayamadığı ve düşüşüyle birlikte dayanılmaz bir acı içinde kaldığı görülüyordu.

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BEKLENENDEN DAHA KÖTÜ

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Çarşamba günü ameliyat olan Adriana sosyal medya hesabından durumunu paylaştı. Yaralanmanın beklenenden daha kötü olduğunu söyleyen genç kadın beş buçuk saatlik bir ameliyat geçirdiğini, kemiklerinin tamamen ezildiğini ve mesanesinde sinir hasarı olduğunu açıkladı.

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MERAK YARATTI

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"Umarım yakın gelecekte tekrar işeyebileceğim.'' diyen Checkik, ayrıca cinsel bir şaka yaparak ''Artık fışkırtma yok muhtemelen…'' diye konuştu. Birçok hayranının da geçirdiği bu kazanın yetişkin film sektöründeki kariyerini etkileyip etkilemeyeceğine dair merakını perçinledi.

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'OLUMLU VE İYİLEŞMEYE HAZIR'

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Hastane yatağında elbiseli bir fotoğrafını yayınlayarak gülümsediği ve oyuncak bir köpeğe sarıldığı bir fotoğrafını yayınlayan Adriana, sadece birkaç kez çektiği acı nedeniyle ölmenin daha iyi olacağını, ancak çoğunlukla olumlu ve iyileşmeye hazır olduğunu yazdı. Hayranları ise ona iyi dileklerini ilettiler.

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Anahtar Kelimeler:
porno kaza
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