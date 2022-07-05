Yetişkin film yıldızı sektördeki ilk yıllarını anlattı! ''O kadar büyük bir şey görünce...''

Üniversitedeki hukuk eğitimini finanse etmek için yetişkinlere yönelik çalışmalara yönelen ve kısa sürede 21 yaşında ilk evini alabilecek kadar başarı elde eden Scarlett Jones, sektördeki ilk tecrübelerini aktardı. Şimdi hukuk fakültesini bırakıp tüm geçimini yetişkin film sektöründen sağlayan genç yıldız, ilk sahnelerinden birinde partnerinin penis boyutunu gördüğünde nasıl şoke olduğunu anlattı.

ŞOKE OLDU

İlk sahnelerinden birinde erkek başrol oyuncusu Danny D ile çalışacak olan genç yıldız, penisinin boyutunun onu şoke ettiğini söyledi. Biraz korktuğunu çünkü neredeyse kolu büyüklüğünde bir cinsel organı olduğunu anlatan Jones, daha önce hiç böyle bir şey görmediğini anlattı.

''HER ŞEYLE BAŞA ÇIKABİLİRSİN''

Endişesine rağmen sahneyi çekmeyi başardığını anlatan Scarlett, bunu eğlenceli bulduğunu söyledi. Sektörde geçirdiği yıllarda birçok farklı insanla çalışmanın ardından her birinin farklı bir tecrübe olduğunu belirtti ve bunun biraz da kafada biten bir durum olduğunu ekledi. ''Gerçekten kafana koyarsan, her şeyle başa çıkabilirsin.'' dedi.



