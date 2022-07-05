Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Yetişkin film yıldızı sektördeki ilk yıllarını anlattı! ''O kadar büyük bir şey görünce...''

Yetişkin film yıldızı sektördeki ilk yıllarını anlattı! ''O kadar büyük bir şey görünce...''

05.07.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir yetişkin film yıldızı olarak hayatını sürdürmek için hukuk kariyerinden vazgeçen Scarlett Jones, yetişkin film sektörüne girdiği zamanlarda bir setteki ilk sahnelerinden birini çekmek üzereyken birlikte çalışması beklenen durum karşısında nasıl şoke olduğunu anlattı.

Yetişkin film yıldızı sektördeki ilk yıllarını anlattı! ''O kadar büyük bir şey görünce...''

Üniversitedeki hukuk eğitimini finanse etmek için yetişkinlere yönelik çalışmalara yönelen ve kısa sürede 21 yaşında ilk evini alabilecek kadar başarı elde eden Scarlett Jones, sektördeki ilk tecrübelerini aktardı. Şimdi hukuk fakültesini bırakıp tüm geçimini yetişkin film sektöründen sağlayan genç yıldız, ilk sahnelerinden birinde partnerinin penis boyutunu gördüğünde nasıl şoke olduğunu anlattı.

Herkes bu sorunun cevabını arıyor! “Cinsel organı büyütebilir misiniz?Herkes bu sorunun cevabını arıyor! “Cinsel organı büyütebilir misiniz?

ŞOKE OLDU

penis

İlk sahnelerinden birinde erkek başrol oyuncusu Danny D ile çalışacak olan genç yıldız, penisinin boyutunun onu şoke ettiğini söyledi. Biraz korktuğunu çünkü neredeyse kolu büyüklüğünde bir cinsel organı olduğunu anlatan Jones, daha önce hiç böyle bir şey görmediğini anlattı.

Penisinin fotoğrafını paylaşmıştı! Ünlü marka gönderiyi beğenince olanlar olduPenisinin fotoğrafını paylaşmıştı! Ünlü marka gönderiyi beğenince olanlar oldu

''HER ŞEYLE BAŞA ÇIKABİLİRSİN''

porno

Endişesine rağmen sahneyi çekmeyi başardığını anlatan Scarlett, bunu eğlenceli bulduğunu söyledi. Sektörde geçirdiği yıllarda birçok farklı insanla çalışmanın ardından her birinin farklı bir tecrübe olduğunu belirtti ve bunun biraz da kafada biten bir durum olduğunu ekledi. ''Gerçekten kafana koyarsan, her şeyle başa çıkabilirsin.'' dedi.

Tatlı sulardan tuzlu sulara! Yetişkin film yıldızı okyanusta seks deneyimini anlattı: ''Kestaneler yüzünden stres oldum''Tatlı sulardan tuzlu sulara! Yetişkin film yıldızı okyanusta seks deneyimini anlattı: ''Kestaneler yüzünden stres oldum''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Moda kalıplarına meydan okudu! “Şişman bir bebeğim”Moda kalıplarına meydan okudu! “Şişman bir bebeğim”
Denizde dehşeti yaşadı! Köpek balığı saldırdı, parçalanarak öldüDenizde dehşeti yaşadı! Köpek balığı saldırdı, parçalanarak öldü
13 Soruda eski sevgilini unutup, unutamadığını söylüyoruz13 Soruda eski sevgilini unutup, unutamadığını söylüyoruz
Anahtar Kelimeler:
porno
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tatlı sulardan tuzlu sulara! Okyanusta seks deneyimini anlattı

Tatlı sulardan tuzlu sulara! Okyanusta seks deneyimini anlattı

Ölüm döşeğindeki babasına şırıngayla alkol verdi

Ölüm döşeğindeki babasına şırıngayla alkol verdi

Bikinili doğum günü pozu olay yarattı! “Tek istediğim...”

Bikinili doğum günü pozu olay yarattı! “Tek istediğim...”

Kocasını aldattığı ortaya çıktı! Öyle bir ceza verdiler ki...

Kocasını aldattığı ortaya çıktı! Öyle bir ceza verdiler ki...

İlginizi Çekebilir

Kellik sorunu tarihe gömülüyor! Olağandışı saç dökülmesi tedavisi

Kellik sorunu tarihe gömülüyor! Olağandışı saç dökülmesi tedavisi

Umursanmayınca sorun çıkabilir! Ölümcül olabilir

Umursanmayınca sorun çıkabilir! Ölümcül olabilir

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Dehşet anlarını anlattı! Hayatta kalsın diye oğlunu çöpe attı

Dehşet anlarını anlattı! Hayatta kalsın diye oğlunu çöpe attı

Yetişkin film yıldızı anlattı! ''O kadar büyük görünce...''

Yetişkin film yıldızı anlattı! ''O kadar büyük görünce...''

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.