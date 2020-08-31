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Yetişkin filmi yıldızı Lauren Wambles sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 10:47 | Son Güncelleme

Polis, Lauren'in Raul ile para ve uyuşturucu meselesi yüzünden tartıştıktan sonra iki arkadaşının yardımıyla Raul'u öldürüp cesedini mezara attıklarını söyledi.

Yetişkin filmi yıldızı Lauren Wambles sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı

Gerçek adı Lauren Wambles olan 23 yaşındaki Aubrey Gold, 51 yaşındaki Raul Ambriz Guillen'in cinayetin gömülmesinin ardından tutuklandı.

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Polis, olaydan sonra yetişkin filmi oyuncusunun 35 yaşındaki erkek arkadaşı William Shane Parker'ı cinayetle ve 43 yaşındaki Jeremy Peters'ı cinayete suç ortağı olmakla suçladı.

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Florida Holmes County Şerif Ofisi, Raul Ambriz Guillen'in Temmuz ayı başlarında ölümüyle bağlantılı olarak 23 yaşındaki Lauren Wambles, 35 yaşındaki erkek arkadaşı William Shane Parker ve 43 yaşındaki Jeremie Odell Peters'ın tutuklandığını ve suçlandığını söyledi.

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Wambles, 2015-2018 yılları arasında Aubrey Gold adı altında 31 yetişkin filminde oynadı ancak daha sonra sektörü bıraktı.

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Alabama dooğumlu olan Guillen'in Teksas'ta yaşayan kızı Rosa Ambriz tarafından 4 Temmuz tarihinde kayıp olduğu bildirildi ve en son, William Shane Parker'ın Florida'daki evinde sağ olarak görüldüğü ortaya çıktı.

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Polis, arama emri çıkardıktan sonra Peters'ın evinde arama yaptı ve cinayet işlendiğine dair kanıt bulduklarını söyledi.

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Kadavra köpekleriyle yapılan arama sonucunda köpekler polisi, Holmes County'nin kuzeydoğusundaki mezarlık alanı gibi görünen bir yere götürdü.

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Florida Yasa Uygulama Departmanı, bölgeyi kazdığında, Guillen'e ait olduğu belirlenen bir erkek cesedi buldular.
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Guillen'in kızı Ambriz, "Babam kaybolmadan önceki gün annemi aradı ve ona tehlikeli olduğuna inandığı insanlarla birlikte olduğunu ve durumdan kurtulması gerektiğini söyledi" dedi.

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