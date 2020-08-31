Yetişkin filmi yıldızı Lauren Wambles sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı

Gerçek adı Lauren Wambles olan 23 yaşındaki Aubrey Gold, 51 yaşındaki Raul Ambriz Guillen'in cinayetin gömülmesinin ardından tutuklandı.

Polis, olaydan sonra yetişkin filmi oyuncusunun 35 yaşındaki erkek arkadaşı William Shane Parker'ı cinayetle ve 43 yaşındaki Jeremy Peters'ı cinayete suç ortağı olmakla suçladı.

Florida Holmes County Şerif Ofisi, Raul Ambriz Guillen'in Temmuz ayı başlarında ölümüyle bağlantılı olarak 23 yaşındaki Lauren Wambles, 35 yaşındaki erkek arkadaşı William Shane Parker ve 43 yaşındaki Jeremie Odell Peters'ın tutuklandığını ve suçlandığını söyledi.

Wambles, 2015-2018 yılları arasında Aubrey Gold adı altında 31 yetişkin filminde oynadı ancak daha sonra sektörü bıraktı.

Alabama dooğumlu olan Guillen'in Teksas'ta yaşayan kızı Rosa Ambriz tarafından 4 Temmuz tarihinde kayıp olduğu bildirildi ve en son, William Shane Parker'ın Florida'daki evinde sağ olarak görüldüğü ortaya çıktı.

Polis, arama emri çıkardıktan sonra Peters'ın evinde arama yaptı ve cinayet işlendiğine dair kanıt bulduklarını söyledi.