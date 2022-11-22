Yetişkin içerik üreticisi eşlere tüyoyu verdi! ''Onlara vücut losyonu değil 'erotizm' satın alın''

31 yaşındaki dört çocuk annesi Sara, sosyal medya hesabında kadınların Noel'de beklediği hediyenin vücut losyonundan çok daha başka bir şey olduğunu söylediği bir gönderi paylaşarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yetişkin içerik yıldızı şimdi, seksi Noel Baba kostümünü giyip erkeklere Noel'de kız arkadaşlarını veya eşlerini nasıl mutlu edebilecekleri y da nasıl bir partner edinebilecekleri konusunda tavsiye veren 'tatil paketleri' sunduğunu açıkladı.

'KİŞİSEL ALIŞVERİŞÇİ'

Bazı abonelerinin kendisine kişisel alışverişçileri olması için para ödediklerini anlatan Sara, onların gönderdiği parayla partnerlerini mutlu edecek hediyeleri bile seçtiğini anlattı. Bazı klişe hediyelerin kadınlara kendilerini özel hissettirmek için yeterli olmadığını savunan Sara, “Abonelerime söylüyorum, partnerinize kontrol edebileceğiniz uzaktan kumandalı bir vibratör alın, paketleyin ve diğer büyük hediyelerin içine koyun. Ya da üzerinde görmek istediğiniz en güzel iç çamaşırını alıp hediyelerinin arasına ekleyin.” diye konuştu.

HERKESİN KAZANDIĞINA İNANIYOR

Florida'da kocası ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Sara, sağduyulu hizmetiyle herkesin kazandığına inandığını söyledi. "Kimseyi yaptıklarına göre yargılayamam veya aldatmanın tanımını yapamam" diyen yetişkin içerik üreticisi “Ben özel bir hizmet sunuyorum. Bu kesinlikle iş.” diye açıkladı.