Yetişkin içerik yıldızı açıklamasıyla şoke etti! ''Önce kendisi sonra ikiziyle...''

Sosyal medya platformu Instagram'da ve dünyaca ünlü yetişkin içerik platformu OnlyFans'da geniş bir kitlesi olan Angela, bir röportajda yaptığı işlerin zaman zaman hayranlarıyla görüşmesine olanak tanıdığını açıkladı. Bir hayranıyla olan iletişimini de anlatan Angela, dinleyenleri şoka etti.

SAKINCA GÖRMÜYOR

Hayranlarının sıradan insanlar olduğunu söyleyen genç model, gerçekten sevdiği ve iyi anlaştığı bir hayranıyla tanışma fırsatı olursa onlarla bir şeyler yaşamaması için hiçbir sebep olmadığını açıkladı.

ASLINDA REDDETMİŞTİ

Bir canlı yayınında tanıştığı ve oldukça eğlenceli vakit geçirdiği bir hayranının kendisiyle görüşmek istemesi üzerine şaşkına dönen Angela, başlangıçta teklifi kesin bir şekilde reddetti. Ancak hiç istekli olmasa da, uzun bir zaman iletişim kurduktan sonra, ona bir şans vermeye karar verdi.

''İNANILMAZDI''

Ancak hayran birkaç ay boyunca öneride bulunmaya devam ettikten sonra, Angela onlara nasıl bir şans vermeye karar verdiğini söyledi. Yaşadığı deneyimi, "İnanılmazdı, uzun süre sevişmeye devam ettik" diye anlattı.

İKİZİYDİ

Gerçek hayatta hayranlara çok nadiren şans verdiğini vurgulamasına rağmen, Angela başka bir takipçisiyle ilişkiye girerek olumlu bir deneyim daha yaşadığını açıkladı. Şaşırtıcı şekilde, bu kişi bir önceki hayranının ikiz kardeşiydi.

''GARİPTİ''

Adamların tek yumurta ikizi olduklarını açıklayarak herkesi şoke eden Angela , “Biraz garipti çünkü ikisi de aynı anda bana kur yapıyorlardı. İkisiyle de aynı anda canlı görüşmedeydim ve ikisi de buluşmak istedi.” diye anlattı.

İŞ FİKRİYLE YOLA ÇIKMIŞTI

Kardeşlerle görüşmenin nasıl gerçekleştiğini anlatan Angela, ikizler ile bir iş yapma fikriyle buluşmayı kabul ettiğini söyledi. Aydınlatma ve kamera ekipmanı hakkında çok konuştukları için belki birlikte sette çalışabileceklerini düşündüğünü aktardı. Ancak işler farklı şekilde ilerledi.



