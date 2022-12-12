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Yetişkin içerik yıldızının açıklamaları mide bulandırdı! ''Takipçilerim ayaklarımı ve terli çoraplarımı seviyor"

12.12.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 yaşındaki Evski Vicious isimli model ve yetişkin içerik yıldızı, yakın zamanda yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Karakterine, içinde bulunduğu sektöre ve hayranlarına dair konuşan genç modelin en çok dikkat çeken açıklaması ise hayranlarının onda neyi sevdiğine ilişkindi.

Yetişkin içerik yıldızının açıklamaları mide bulandırdı! ''Takipçilerim ayaklarımı ve terli çoraplarımı seviyor"

18 yaşında modellik sektörüne atılan ve o zamandan bu zamanda kesintisiz bir şekilde bu alanda çalışmaya devam eden Vicious, modellik kariyeri ve yetişkin içerik sektörüne girişi hakkında konuştu. Modellik sektöründeki kariyerinin kısa sürede geliştiğini fark ettiğini ve tuhaflığının onun satış noktası olduğunu söyleyen Evski, her zaman yaratıcı bir insan olduğunu ve bunu fotoğrafları aracılığıyla ifade etmeyi sevdiğini anlattı.

ÇOK SAYIDA DÖVMESİ VAR

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Çok sayıda dövmesi olan ve bu sebeple de dikkat çeken model, bunların çoğunun doğa ve maneviyatla ilgili olduğunu söyledi. Evski, "Onlar kendimi bulma ve dünyayla bağlantı kurma yolculuğumun bir parçası. Kendimi pagan bir cadı olarak görüyorum, bu yüzden doğanın gücüne gerçekten inanıyorum." diye de ekledi.

''EŞSİZ BİR DUYGU''

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Yetişkin içerik sektöründeki deneyimlerini de paylaşan genç model, bu alanın kendisi için bir özgüven arttırıcı ve ek iş olarak hizmet ettiğini söyledi. Sektördeki deneyimlerini anlatan Evski, "Cinselliğinizi kucaklamak ve kendi teninize tamamen güvenmek, eşi benzeri olmayan bir duygu.'' diye konuştu.

HAYRANLARININ ÇOĞUNLUĞU ONLAR

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Hayranlarından da bahseden genç kadın, büyük çoğunluğun ayak fetişi olan insanlar olduğunu açıkladı. Hayranlarının özellikle ayaklarını, terli çoraplarını ve ayaklarını içeren her türlü enstantanelerini çok sevdiklerini belirten Evski, her şeye rağmen, yetişkin içerik sektörüne yaptığı şeyin kendisi için her zaman bir "ek iş" olduğunu söyledi.

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