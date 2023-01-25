Yetişkin site için poz vermek istedi! Yatağına oturup kıyafetlerini çıkartmaya başladı... O anlarda annesi odaya girdi

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan ve aylık abonelik sistemiyle ilerleyen sosyal medya uygulaması OnlyFans uygulaması için içerik üreten bir kız annesine fena halde yakalandı. Yatağının üzerine oturarak tişörtünü çıkartan kız iç çamaşırıyla kamera karşısında kaldı. O anlarda odaya genç kızın annesi elinde bir çantayla girdi. Bir anda odasında annesini gören kız büyük bir şaşkınlık ve sinirle kadına tepki gösterdi.

“ANNE CİDDİ MİSİN?”

OnlyFans için paylaşım yapan genç kız videosunda iç çamaşırıyla dans hareketleri yaparken annesini odaya girmesi üzerine, “Anne ciddi misin?” diyerek bağırdı. Ardından ise kameraya doğru kapatmayı tercih etti.