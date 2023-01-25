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  4. Yetişkin site için poz vermek istedi! Yatağına oturup kıyafetlerini çıkartmaya başladı... O anlarda annesi odaya girdi

Yetişkin site için poz vermek istedi! Yatağına oturup kıyafetlerini çıkartmaya başladı... O anlarda annesi odaya girdi

25.01.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi açıklanmayan bir içerik üreticisi OnlyFans uygulamasındaki hesabına poz vermek için odasında çekim yapıyordu. Hiçbir şeyden haberi olmayan annesi genç kızın odasına girdi. O anlarda annesine yakalanan kız büyük bir sinirle kadına bağırmaya başladı.

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan ve aylık abonelik sistemiyle ilerleyen sosyal medya uygulaması OnlyFans uygulaması için içerik üreten bir kız annesine fena halde yakalandı. Yatağının üzerine oturarak tişörtünü çıkartan kız iç çamaşırıyla kamera karşısında kaldı. O anlarda odaya genç kızın annesi elinde bir çantayla girdi. Bir anda odasında annesini gören kız büyük bir şaşkınlık ve sinirle kadına tepki gösterdi.

“ANNE CİDDİ MİSİN?”

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OnlyFans için paylaşım yapan genç kız videosunda iç çamaşırıyla dans hareketleri yaparken annesini odaya girmesi üzerine, “Anne ciddi misin?” diyerek bağırdı. Ardından ise kameraya doğru kapatmayı tercih etti.

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